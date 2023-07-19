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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ريال مدريد يكشف عن قميصه الثاني للموسم الجديد

قميص ريال مدريد الثاني
قميص ريال مدريد الثاني

أعلن ريال مدريد الإسباني عن قميصه الثاني (الاحتياطي)، للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

ونشر ريال مدريد تغريدة عبر حسابهم الرسمي على موقع “تويتر”، أكد خلالها بأن الفريق سافر إلى الولايات المتحدة لخوض الجولة التحضيرية للموسم الجديد، بالقميص الثاني للفريق.

وأوضح الريال بأن القميص سيتم طرحه رسميًا للجمهور يوم الجمعة 21 يوليو، عبر المتجر الإلكتروني للنادي.

وجاء قميص ريال مدريد الثاني باللون الأسود، مطعمًا بالألوان الذهبي، الأبيض والرمادي.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024، من خلال جولة تحضيرية صيفية، حيث ينطلق معسكر الفريق الملكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض 4 مباريات ودية.

قائمة ريال مدريد للجولة الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية

وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد الصفقات الجديدة، مثل: جود بيلينجهام، فران جارسيا، أردا جولر، خوسيلو وبراهيم دياز.

وجاءت قائمة ريال مدريد التي تستعد لمعسكر الولايات المتحدة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - دييجو بينيرو - فران.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - ناتشو فرنانديز - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - نيكو باز.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس – خوسيلو - براهيم دياز.

موعد مباريات ريال مدريد الودية في الجولة التحضيرية للموسم الجديد

ويخوض ريال مدريد 4 مباريات ودية خلال جولته الصيفية في الولايات المتحدة، ضمن استعدادات الميرنجي لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ميلان الإيطالي، الاثنين المقبل على ملعب "روز بول" في باسادينا، بمقاطعة لوس أنجلوس، ثم مواجهة مانشستر يونايتد، يوم الخميس الموافق 27 يوليو، في هيوستن.

ويبدأ فريق ريال مدريد الاستعداد لمواجهة غريمه برشلونة في كلاسيكو ودي، يوم الجمعة الموافق 29 يوليو أو السبت 30 يوليو، في دالاس، ثم يلتقي بنظيره يوفنتوس الإيطالي، يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل، في أورلاندو.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024 في الدوري الإسباني "الليجا"، يوم 12 أغسطس المقبل.

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