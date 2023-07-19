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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"سيرة أمير الدهاء.. السلطان قايتباي".. ندوة فى بيت السناري الاثنين

بيت السناري
بيت السناري

تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان "سيرة أمير الدهاء.. السلطان قايتباي"، وذلك يوم الاثنين 24 يوليو، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب.

ويحاضر في الندوة الباحث التاريخي عماد أبو العلا، ويدير اللقاء المخرج والمصور شريف إسماعيل، بحضور الباحث الأثري عماد عثمان مهران، ومجموعة من المثقفين والمهتمين بالتراث والتاريخ.

ندوة "سيرة أمير الدهاء..السلطان قايتباي"

تدور الندوة حول سيرة ومسيرة السلطان قايتباي، وأشهر وأهم أعماله، مع التركيز على الآثار العمرانية التي تركها. 

وتأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والفنون والاهتمام بالتراث والتاريخ، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلا عن توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات والمعارف والتشجيع على القراءة والتفكير والتعلم. 

السلطان قايتباي بيت السناري الأثري مكتبة الاسكندرية التراث ندوة

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