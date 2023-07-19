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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حفظ القرآن والتحق بمعهد الموسيقى.. محطات فارقة في حياة محمد رشدي

محمد رشدي
محمد رشدي

يصادف غدًا الخميس 20 يوليو ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد رشدي، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي لا زالت خالدة لوقتنا هذا.

ولد الفنان القدير محمد رشدي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، واسمه الحقيق محمد عبدالرحمن، حفظ القرآن الكريم من خلال كُتاب القرية التي كانت بالقرب منه، ثم اتجه إلى محافظة القاهرة ليلتحق بمعهد فؤاد الموسيقي، ليقدم أول عمل فني له وهي أغنية “قولوا لمأذون البلد”.

واشتهر الفنان محمد رشدي بلونه الشعبي في الغناء والأفراح لينال شهرته سريعاً في هذا الوقت بسبب بساطة كلماته، ليكتشفة أنور زعلوك وتبدأ مسيرته الفنية في مجال الفن ويقدم لنا مجموعة من أجمل الأغاني الشعبية التي أصبحت عالقة في أذهان الجماهير.

محطات فارقة في حياة محمد رشدي

وبالرغم من كونه فنان مميز في الغناء باللون الشعبي إلا أنه قدم في تاريخ السينما المصرية 6 أعمال فقط وهم: "فيلم المارد الذي تم عرضة عام 1964 - وفيلم 6 بنات وعريس - وفيلم السيرك - وفيلم ورد وشوك".

وقدم الفنان القدير محمد رشدي العديد من الأعمال الغنائية التي لاقت إعجاب الجماهير أبرزها "طاير يا هوا - عالرملة - عدوية - عرباوي - كعب الغزال - مغرم صبابة - ميتى أشوفك - وهيبة - يا عبد الله ياخويا سماح - يا ليلة ما جاني الغالي"، وغيرها من الأعمال الفنية والتي تصل إلى أكثر من 600 أغنية.

رحيل الفنان القدير محمد رشدي عن عالمنا

رحل الفنان القدير محمد رشدي عن عالمنا يوم الإثنين الموافق 2 مايو عام 2005، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض الالتهاب الرئوي الحاد بالإضافة إلى إصابته بالفشل الكلوي.

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