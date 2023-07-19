"حمام الزمالك".. أجواء أوروبية على أرض مصرية (صور)

منظر غير معتاد على شوارعنا المصرية، يشبه إلى حد كبير أشهر الميادين الأوروبية، وهو تجمع عدد كبير من طير الحمام الذي حط رحاله على رصيف كورنيش الزمالك، ذلك الحي الهادئ، في الجهة المقابلة لفندق سياحي شهير وأسفل كوبري ١٥ مايو، حيث أصبح هذا المكان مزار مهم وعلامة من علامات المنطقة الراقية، التي تكتظ بتجمع السفارات، وجنسيات بلدان مختلفة، أصبح منهم العديد يواظب على زيارة مكان تجمع الحمام مثله مثل زيارته لأشهر المعالم السياحية في مصر.

قامت “الدستور” بزيارة هذا المكان الذي يشبه الأجواء الأوروبية، خاصة مع زيادة أعداد الحمام التي أصبحت صديقة للمارة، ولا تخش النزول لأرضية الرصيف لتناول الطعام الذي يحضره إليهم بانتظام يوميا عدد من رواد المنطقة، وكانت البداية مع حمادة نصر عامل أمن بنادي الجزيرة، يقوم برش الرصيف الذي يتجمع عليه الحمام بالطعام الخاص به، ثم ينصرف في طريقه إلى عمله، ويقول: "منذ سنوات طويلة أقوم بإحضار طعام الحمام يومياً خلال رحلتي من منزلي بإمبابة إلى مكان عملي في نادي الجزيرة، واعتبرها عادة يومية حتى في أيام العطلة الأسبوعية أقوم بهذه العادة، واعتبر الحمام مثل أبنائي، وهناك الكثير غيري يقوم بإطعام الحمام في هذه المنطقة، وكل واحد منا يقوم بإحضار كمية الطعام حسب إمكانياته المادية".

وبعدها بدقائق قليلة حضر شاب ثلاثيني يدعي خالد، يستقل دراجة نارية، ويقوم أيضا بحمل كيس قمح في يده، وهو الخاص بطعام الحمام، بالحديث معه قال "أنا من سكان الزمالك وبصراحة بقيت سعيد جداً بسبب هذا المشهد الحضاري الذي تحول خلال سنوات قليلة إلى مزار سياحي لعدد كبير من المصريين وأصحاب جنسيات أخرى، يحضرون إلى هنا خصيصاً للتصوير مع الحمام، خاصة خلال تحليقه أعلى أسوار الفندق والكوبري".

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