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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مختارات من قصص الحيوان في أشعار أحمد شوقي".. ورشة حكي للأطفال ببيت السناري

بيت السناري
بيت السناري

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ورشة الحكي والقراءة التفاعلية للأطفال "مختارات من قصص الحيوان في أشعار أحمد شوقي" الأطفال من 7 إلى 12 عاما، ومن المقرر أن تنعقد يوم الإثنين الموافق 24 يوليو الجاري، من الساعة الحادية عشر صباحا، وتأتي ضمن البرنامج الصيفي للأطفال "صناع الغد".

 

ويقدم الورشة الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين، وتتضمن حكي مجموعة مختارة من قصص الحيوانات التي كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي في ديوانه الخاص بالأطفال، مع نشاط قراءة الأطفال للقصائد وشرحها لهم لتنمية مهاراتهم اللغوية وحس التذوق الشعري.

 

وفي سياق آخر؛ يقيم مركز الفنون في مكتبة الإسكندرية مهرجان الصيف الدولي بدورته الـ20، المقرر بدء فعالياته يوم الجمعة الموافق 3 أغسطس حتى يوم الجمعة 1 سبتمبر 2023.

 

ويضم برنامج مهرجان الصيف الدولي الـ20، مشاركة عدد من النجوم المصريين، وإحيائهم حفلًا في مكتبة الإسكندرية، منها: حفل لفرقة مسار إجباري يوم الخميس 3 أغسطس المقبل، وحفلتين للموسيقار عمر خيرت يومي الأحد والإثنين 6 و7 أغسطس المقبل.

 

وتحيي فرقة جدل الأردنية حفلًا يوم الخميس 10 أغسطس المقبل، ويحيي الفنان علي الحجار حفلًا يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس المقبل، إلى جانب إحياء الفنان هاني عادل حفلًا يوم السبت 12 أغسطس المقبل، وتحيي الفنانة دينا الوديدي حفلًا يوم الخميس 17 أغسطس المقبل، وتحيي فرقة آخر زفير الأردنية حفلًا يوم السبت 19 أغسطس.

 

كما يستعد الفنان أحمد الحجار لإحياء حفلًا يوم الأحد 20 أغسطس المقبل، ويحيي الفنان هشام عباس حفلًا بالمسرح المكشوف في المكتبة يوم الثلاثاء 22 أغسطس المقبل، وتحيي الفنانة ياسمين علي حفلًا يوم 25 أغسطس المقبل، ويحيي الموسيقار هاني شنودة حفلًا يوم الثلاثاء 29 أغسطس، فضلا عن إحياء الموسيقار هشام خرما حفلًا يوم الأربعاء 30 أغسطس المقبل.

أحمد شوقي البرنامج الصيفي للأطفال بيت السناري امير الشعراء احمد شوقي قطاع التواصل الثقافي مهرجان الصيف الدولي مكتبة الاسكندرية ورشة حكي للأطفال

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