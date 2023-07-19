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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة طفل مجهول الهوية طافية بمياه النيل في بني سويف

جريدة الدستور

عثر أهالي قرية سنور  في محافظة بني سويف، على جثة طفل مجهول الهوية طافية بمياه النيل قرب الورشة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها بمعرفة سيارة اسعاف إلى المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.
 

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة طفل طافية بمياه النيل قرب ورشة سنور، والذي وجه باتخاذ الإجراءات نحو انتشالها وإيداعها مشرحة أقرب مستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقل إلى مكان الحادث قوات الإنقاذ النهري، حيث تمكنوا بالتعاون مع الأهالي من انتشال الجثة من مياه النيل، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما انتقل إلى مكان الحادث رجال المباحث، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، لكشف هوية المتوفي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطفل في عمر 10 سنوات،  وجاري التعرف على هويته.

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