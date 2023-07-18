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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مواهب الإنشاد الديني تبدع في احتفال ثقافة طنطا بالعام الهجري الجديد

جريدة الدستور

احتفل قصر ثقافة طنطا بالعام الهجري الجديد، وذلك من خلال ليلة ثقافية وفنية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء الثلاثاء، بقاعة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية.

وشهدت الاحتفالية عددا من الفقرات، جاء في مقدمتها محاضرة بعنوان "هجرة الرسول.. تخطيط وإعجاز"، شارك بها الشيخ عبد الحميد الزغبي، والدكتور هشام زيدان، أستاذ علم المقامات.

في كلمته، قدم الشيخ الزغبي الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية عددا من المشاهد لرحلة الرسول وصاحبه أبي بكر الصديق من مكة إلى المدينة، وأوضح أن النبي حرص على التخطيط للرحلة بأدق تفاصيلها، من اختيار التوقيت المناسب والاستعانة بالأشخاص لتسهيل الرحلة عبر الصحراء وقال إن الهجرة النبوية المطهرة حملت العديد من المعاني والدروس، من أهمها: التخطيط الجيد، وحسن الظن بالله، وضرورة الأخذ بالأسباب، واختيار الصديق الوفي الأمين، والثبات وتحمل الصعاب في سبيل الله.

عن المقامات الصوتية، أكد الدكتور هشام زيدان أن علم المقامات الصوتية من أكثر العلوم التي لا بد من أن يتقنها قارئ القرآن الكريم حتى يتمكن من الأداء بشكل صحيح يجذب إليه المستمعين، وتابع: "تتمتع المدرسة المصرية في قراءة وتلاوة القرآن الكريم بمنزلة كبيرة، إذ تُعد هي المدرسة الأقدم في التلاوة"، كما استعرض أستاذ علم المقامات أهم قراء مصر، من بينهم: الشيخ محمد رفعت، والشيخ محمود صديق المنشاوي، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمود خليل الحصري.

واختتمت فعاليات الليلة الاحتفالية بتألق لافت من مواهب الإنشاد الديني بقصر ثقافة طنطا الذين قدموا فاصلا منوعا من التواشيح والأدعية الدينية احتفالا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، حيث قدم الفنان الشاب أحمد غرابة ابتهال "مولاي"، فيما تغنت الموهبة الصغيرة أمل بأغنية "قمر سيدنا النبي"، وقدمت الطفلة رودينا "محمد يا رسول الله".

قصر ثقافه طنطا هجرة الرسول تخطيط وإعجا الشيخ الزغبي الدكتور هشام زيدان مواهب الإنشاد الديني بقصر ثقافة طنطا

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