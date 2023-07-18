أحمد الطاهرى: العلمين الجديدة ملحمة تُضاف لسجل المصريين

قال الإعلامي والكاتب أحمد الطاهري، إن العالم علمين نرى فيها حالة من البهجة والفرحة وعودة الرونق مرة أخرى لمصر بهذا الشكل وستجد أن قصة البلد بدأت من بعيد، فلن نبدأ من 100 عام ودستور 1923 ولكن سنبدأ من عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية وكيف كان وضع المصريين وكيف تركت العلمين والجريمة الدولية وهي الألغام.

حلم الاستقلال لم يغب يومًا عن الحركة الوطنية المصرية

وأضاف، خلال حلقة "كلام في السياسة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر بكل خيراتها كانت ذاهبة للمحتل ومجهوده ونشاطه في الحرب والمصريون لا يجدون الفتات، مشيرًا إلى أن حلم الاستقلال لم يغب يومًا عن الحركة الوطنية المصرية، وكان هدفها هو التحرر والوطنية إلى أن جاء الضباط الأحرار وحققوا هذا الحلم في ثورة 23 يوليو التي أسست معاني السيادة والكبرياء الوطني وجيشًا وطنيًا قويًا قادرًا على أن يحمي مقدرات الوطن منذ هذا التاريخ وحتى يومنا هذا.

وتابع، أن اليوم نتكلم على العلمين ونجحنا بيد المصريين أن نراها بهذا الشكل، فهي ملحمة تُضاف لسجل المصريين.