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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاقبة بلطجى سرق مواطنًا بالإكراه فى جرجا بالسجن 5 سنوات

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، في حكمها الصادر، اليوم الثلاثاء، عامل بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه وتحت تهديد السلاح في جرجا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

كان قد تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من رئيس مباحث مركز جرجا ببلاغ من المجنى عليه، يفيد فيه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز قام المتهم بإيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته، واستولى منه على نقوده وهاتفه المحمول تحت تهديد السلاح وفر هاربًا.

جرى تشكيل فريق بحث لكشف لغز الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملًا.

 وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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