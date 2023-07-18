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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء مشروع تطوير ميدان المرور بمدينة بيلا في كفر الشيخ

تطوير الميدان
تطوير الميدان

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن بدء مشروع تطوير ميدان المرور بمدينة بيلا، بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعقب زيارة محافظ كفر الشيخ إلي مدينة بيلا خلال الأسابيع الماضية لافتتاح عدد من المشروعات القومية والتنمويةً ببيلا منها مشروع تطوير طريق «بيلا - الجرايدة».

وقال رئيس مدينة بيلا، إنه سيتم الاستفادة من أعمال تطوير ميدان المرور خاصة التي تتعلق بالحركة المرورية في الميدان، مشيراً إلى أن مشروع تطوير وتخطيط ميدان المرور بمدينة بيلا يُعد استكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات التي تتم في المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح «ساطور»، أن مشروع تطوير ميدان المرور بمدينة بيلا، يأتي بالتزامن مع أعمال رصف طريق«الجرايدة - بيلا -الكراكات»، مؤكدًا أنه تم البدء في أعمال التكسير وفرد السن بامتداد الطريق بمنطقة شارع بورسعيد، بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أن التطوير يشمل تطوير كافة الشوارع المحيطة بالميدان، لافتاً إلى أنه تم البدء في أعمال رصف القطاع الأول لطريق «الجرايدة – بيلا» بطول 8.5 كيلو بداية من قرية الجريدة مروراً بشارع بورسعيد وصولاً إلي كوبري المؤسسة بمدينة بيلا.

 

بيلا تطوير ميدان المرور كفر الشيخ الطرق

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