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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول رد من يوفنتوس على مفاوضات ضم لوكاكو

لوكاكو
لوكاكو

ردّ نادي يوفنتوس الإيطالي على تقارير اقترابه من ضم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

وانسحب نادي إنتر، الذي لعب له لوكاكو معارًا الموسم الماضي، من الصفقة بعدما علم باتفاق الدولي البلجيكي مع غريمه اليوفي.

وقال كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لليوفي في تصريحات صحفية اليوم عن مستجدات المفاوضات مع لوكاكو:“نحن مقتنعون بأن لدينا فريقًا تنافسيًا، لا أرغب في قول أي شيء ، فقد بدأ سوق الانتقالات للتو ، نجمع المعلومات من لاعبين مختلفين، في الوقت الحالي لا نعرف أي اللاعبين سنوقع، نحن نفكر في شيء آخر”.

كان لوكاكو لاعبًا في صفوف إنتر ميلان منذ عام 2019، قبل الانضمام إلى تشيلسي في عام 2021، مقابل 115 مليون يورو، ثم تمت إعارته إلى إنتر ميلان مجددًا في صيف 2022 الماضي لمدة موسم واحد.

ورغم عودة لوكاكو إلى تشيلسي، ولكنه يظل محل اهتمام قوي من قِبل نادي إنتر ميلان الذي يحاول استعادة خدماته بشكل نهائي، بالإضافة إلى رغبة يوفنتوس في التعاقد معه.

يوفنتوس روميلو لوكاكو لوكاكو تشيلسى إنتر

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