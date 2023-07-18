تحرير 25 محضراً في حملة لحماية المستهلك ببني سويف

نفذت لجنة حماية المستهلك في بني سويف، اليوم الثلاثاء، بإشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، حملة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع بمدينة بني سويف للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري ، وذلك بحضور فواز رجب نائب رئيس المدينة، الدكتور أحمد عبدالعظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة ،الدكتور سامي الدهشورى الطب البيطرى، ومسؤولى التموين وفرع جهاز حماية المستهلك.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

اطمأن السكرتير العام المساعد خلال زيارته لعدد من الهابيرات والمحلات على توافر السلع ، خاصة الأساسية ، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، فيما تم تحرير 25 محضرا لمخالفات متنوعة منها عدم وجود شهادة صحية وتدني مستوى النظافة وعدم الإعلان عن الاسعار وإصدار فواتير والتحفظ على أكثر من 800كجم لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بجانب تحرير محاضر لمنشآت طبية خاصة لوجود مخالفات،والتي شملت مستشفي نساء وتوليد ومركز طبي خاص لوجود أدوية مهربة وأخرى منتهية الصلاحية ،ومركز علاج طبيعي يدار بدون ترخيص وبه أدوية مهربة.