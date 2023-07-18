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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"المنفى" للمبعوث الأممى: ندعم أى مبادرة تمكن من الوصول للانتخابات فى أقرب وقت

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي.

وبحسب بيان للرئاسي الليبي، اطلع المبعوث الأممي، "المنفي"، على نتائج مشاوراته السياسية الأخيرة لإيجاد آلية تشاورية تمكن من كسر الجمود الحالي، مؤكدًا على شراكة البعثة مع المجلس الرئاسي باعتباره مؤسسة ليبية محايدة تعمل مع كل الأطراف. 

وقدم "باثيلي" إحاطةً حول آخر الترتيبات مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الأمني قبل اجتماعها في مدينة بنغازي هذا الأسبوع، مجدداً دعمه لعمل الرئاسي في تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الإنفاق قبل انعقاد أولى اجتماعاتها. 

من جهته؛ أشار محمد المنفي إلى استعداد المجلس الرئاسي السيسي، لدعم أي مبادرة حقيقية تمكن من الوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

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