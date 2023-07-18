ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دينا هلالي تنظم أولى فعاليات مبادرة "ريادي" لتأهيل الشباب

النائبة دينا هلالي
النائبة دينا هلالي

نظمت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أولى فاعليات تأهيل وتمكين الشباب لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة "مبادرة ريادي"، وذلك في إطار الإيمان بالشباب الذين  يبنى بسواعدهم مستقبل وتقدم المجتمعات، واستعرضت الفعالية فيديو تعريفي عن تشجيع الدولة والقيام بالمشروعات القومية المختلفة لدعم الشباب.

وجاءت الفعالية بالتعاون مع الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، والدكتور علاء الدين الغرباوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشهدت جلسة بعنوان "العقبات التي قد يواجهها الشباب في مجال الصناعة وكيفية تخطيها"، وآخرى بعنوان "كيفية البدء في إدارة المشروعات وريادة الأعمال، كما تم إلقاء محاضرة بعنوان "سر خلطة النجاح، وعرض تقديمي عن فكرة مشروع "براند إزاي؟!"، وعرض تجارب ناجحة للتحول إلى رائد أعمال يخدم نفسه ووطنه.

وأكدت «هلالي»، أن تأهيل الشباب لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة من أهم العوامل التي تساعد على تحسين الاقتصاد والمجتمعات المحلية، ما يجعل هناك ضرورة لتوفير بيئة عمل مشجعة وداعمة وتخفيف العقبات الإدارية والتشريعية التي يواجهها الشباب في بدء وتطوير أعمالهم، وهو ما يمكن أن يساهم في تحسين حياتهم وحياة مجتمعاتهم ودفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماما للتدريب وتوعية الشباب بمجال ريادة الأعمال، انطلاقا من قناعة راسخة بضرورة تمكين الشباب المصري من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة تندمج في سلاسل القيمة العالمية.

وأضافت، أن ملف ريادة الأعمال يعد إحدى العناصر الرئيسية التى تدفع عجلة الاقتصاد المصرى، وتعمل على زيادة الترابط بين مجالات الاقتصاد وتحسين البيئة المعيشية، كما شهدت الأيام الأخيرة استحداث مركز متخصص وتأسيس وحدة لدعم رواد الأعمال تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، والتوجيه الحكومي بإنشاء منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة، مؤكدة أن التحرك بقوة نحو توحيد الجهات المتعاملة مع الملف تساعد في المضي بقوة نحو تفعيل استراتيجية رواد مصر 2030 على أرض الواقع.

وتوجهت عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ارتقاء، بالشكر للدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وللشباب المتطوعين، وشباب فريق القادة الاجتماعيين بكلية الأعمال وشباب اتحاد الطلبة من الجامعة، لجهودهم المبذولة في تنظيم الفعالية، متمنية أن تكون المرحلة القادمة مثمرة بالتأهيل والدعم والتمكين، بشكل أكبر لصالح الشباب.

الدكتورة دينا هلالي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية النمو الاقتصادي المشروعات الصغيرة الشركات الناشئة تأهيل وتمكين معدلات النمو الاقتصادي

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل للتحقيق فى رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

مصادر: القبة الحرارية والتغيرات المناخية سبب موجة الحرارة الشديدة

أحتاج "روقا" واعتزال عبدالشافى.. تفاصيل تقرير أوسوريو عن لاعبى الزمالك (خاص)

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل واقعة العثور على جثة مجهولة بالبساتين

وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يتفقدان مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية

وزيرة الهجرة تلتقى فيبى وصفى وراعى كنيسة العذراء بكندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟