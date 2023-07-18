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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالاعتداء على شخص لشكهم في سرقته دراجة نارية

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات "فيسبوك" يتضمن حدوث مشاجرة بأحد الشوارع بمدينة الزقازيق لـ4 أشخاص يعتدون على شخص آخر بسلاح أبيض لاعتقادهم قيامه بسرقة الدراجة النارية الخاصة بأحدهم.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (ميكانيكى دراجات نارية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الزقازيق) وبسؤاله قرر بأنه بتاريخ 8 الجارى حال استقلاله دراجة نارية خاصة بأحد عملائه بدائرة القسم تصادف سير المتهمين وحدثت مشادة بينهم اعتقادا منهم أن الدراجة النارية خاصة بأحدهم "سبق سرقتها دون تحرير محضر بالواقعة" وأضاف المجنى عليه بعدم الإبلاغ بالواقعة لعدم معرفته بالمتهمين.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وزارة الداخلية مدينة الزقازيق سرقة الدراجة النارية

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