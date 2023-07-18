المشدد 15 سنة لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح أبيض دون ترخيص.



تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " السيد . ر"، 42 عاما، عامل، ومقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض مطواة،ومبلغ مالى.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.



وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.