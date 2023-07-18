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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء التقديم بكلية الشرطة للحاصلين على الثانوية عبر موقع الداخلية

كلية الشرطة
كلية الشرطة

تبدأ أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، قبول طلبات الراغبين في التقديم لكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة وخريجي بعض الجامعات للعام الماضي وذلك أون لاين عبر موقع وزارة الداخلية.

وأعلن اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية مدير أكاديمية الشرطة، عن موافقة وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة من طلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية وأيضا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية.

وحدد موعد التقديم لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات لهذا العام بداية من 1 أغسطس المقبل وحتى 14 سبتمبر، والتقديم لخريجي الجامعات للعام الماضي، من 18 يوليو حتى 10 أغسطس.

يشترط فى المتقدم لكلية الشرطة لهذا العام أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى وأن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

أكاديمية الشرطة كلية الشرطة وزارة الداخلية

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