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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

على جمعة: لهذه الأسباب اهتم علماء التصوف بالصحبة (فيديو)

علي جمعة
علي جمعة

قال على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عضو هيئة كبار العلماء، إن علماء التصوف اهتموا بالصحبة الصالحة، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد (ص) أكد على الصحبة الصالحة، حين قال: "المرء على دين خليله".

أضاف عضو هيئة كبار العلماء، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "الإنسان مع من يحب لو صاحبه على خير هيلقط منه الخير، لو على شر هيلقط منه الشر، وهو ده اللى علمه لنا سيدنا النبي وشبه هذا بالجليس الصالح بحامل المسك وجليس السوء بنافخ الكير".

واستكمل: "الصاحب دائمًا يكون معاك فى كل حاجة ويكون له حق عندك، لما يكون هو سيئ فأنت بتستدرج فى مخالفات ومعاصى، لهذا كانت أهمية الصحبة فى الإسلام، وهذا درس مهم من دروس الهجرة النبوية، فكان سيدنا النبي صاحبا لسيدنا أبوبكر، وكانت صحبة محب".

الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية

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