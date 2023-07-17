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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتاة بدار أيتام بطلخا تتهم المدير والأمن الإدارى بسوء معاملتها

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حررت فتاة وعامل من أبناء إحدى دور رعاية الأيتام بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، بلاغًا اتهمت فيه المدير التنفيذي وفرد الأمن الإداري بالتعدي عليهما بالضرب والسب والشتم وسوء معاملة النزلاء بالدار، وبمواجهة المتهمين أنكرا الاتهام واتهما الطرف الأول بتحطيم محتويات الدار، وعدم اتباع قواعد وتعليمات الدار.

تلقى لواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحيى مأمور مركز طلخا من طرف أول أ. ح (22 سنة)، حاصلة على معهد تمريض، وي.ا (25 سنة)، عامل، مصابًا بجرح قطعي باليد اليمنى ويقيمان بإحدى دور الرعاية الأهلية للأيتام تحت إشراف وزارة التضامن يتهمان كلا من "ع.ا (61 سنة)، المدير التنفيذي للدار،  وإ.ج (30 سنة)، مسئول الأمن الإداري بالدار، بسوء معاملتهما والنزلاء بالدار والتعدي عليهما بالسب والشتم والضرب بالأيدي والتعدي على أحدهم بآلة حادة "قطر"، وذلك نتيجة حدوث مشادة كلامية.

بسؤال المحرر ضدهما المحضر أنكرا ما نُسب إليهما وتبادلا الاتهام مع الطرف الأول بالتعدي عليهما بالسب والشتم والضرب بالأيدي دون حدوث إصابات، وقيام الأولى بتكسير أحد المكاتب الخشبية الخاصة بالدار بشاكوش كان بحوزتها، وعللا ذلك لعدم رغبتهما في اتباع تعليمات وقواعد الدار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة طلخا، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

فتاة عامل دور رعاية الأيتام طلخا الدقهلية

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