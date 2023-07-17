محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد من المستثمرين الإيطاليين لبحث التعاون المشترك

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد من المستثمرين الإيطاليين، الذي يزور المحافظة لبحث آليات التعاون في مجال الاستثمار الزراعي، وذلك بحضور اللواء هشام محمد رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد وعدد من التنفيذيين المعنيين في مجالات الزراعة والري واستصلاح الأراضي.

وأوضح المحافظ أن اللقاء تناول استعراض أبرز المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، والمشروعات والمبادرات التنموية الجارية، وجهود المحافظة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار الجاد وتيسير كافة الإجراءات اللازمة.

ولفت إلى أن الجانب الإيطالي أكد تطلعه للاستفادة من المزايا التنافسية التي تحظى بها المحافظة وخاصة في مجالات الاستثمار الزراعي والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية بهذه القطاعات.

وفي سياق متصل، تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سير الأعمال بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس محسن مغربي مدير عام الإسكان، والأستاذ بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة، والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق والنقل.

وتفقّد أعمال التشطيبات الجارية بمنصة المشاهدة الرئيسية، وتابع آخر مستجدات إنشاء مضمار السباق والطرق الخدمية، مُوجّهًا باستكمال الأعمال وسرعة الانتهاء من الموقع العام، والبدء في إنشاء ساحة انتظار الجمال، بالإضافة للقرية التراثية التي تضم فندق على الطراز البيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية.

كما وجّه بإنشاء ميدان للرماية وفق المواصفات الفنية المعتمدة؛ لإجراء المسابقات وتدريب الشباب على رياضة القنص.

كما تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددًا من المشروعات الزراعية الواقعة شمال مدينة الخارجة في جولةٍ مفاجئة؛ للوقوف على مدى الالتزام وجدية الأعمال بالمشروعات المختلفة، يرافقه الأستاذ جهادمتولي رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدّد المحافظ على الإزالة الفورية لأي منشآت أو مباني مخالفة على الأراضي الزراعية بهذه المشروعات غير مصرح بها أو لا تخدم المشروع، مؤكدًا على سحب الأراضي من المشروعات المتقاعسة وغير الجادة في التنفيذ.

كما وجّه بإقامة عدد ٢ صوبة جديدة لزراعة التوت بطاقة استيعابية ٣٠٠٠ شتلة بكل صوبة؛ ضمن جهود التوسع في مبادرة الحرير.