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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى يقدم نموذجًا لتطويع المجتمع المدنى لخدمة المواطنين

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يقدم مردودا إيجابيا للغاية في تقديم صورة نموذجية للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى لخدمة المواطنين ورفع مستوى المعيشة وحل مشكلاتهم، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وقال الجندي، إن مؤسسات المجتمع المدنى لعبت دورا مهما وبارزا فى معاونة أجهزة الدولة المعنية في تطوير المجتمع من خلال ما تقوم به من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى، مؤكدا أن هذا جعل هناك ضرورة ملحة لتوحيد جهود هذه المؤسسات في تحالف واحد يمكنه تحقيق أهداف الدولة التنموية اجتماعيا واقتصاديا بما يساهم في تحسين حياة المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الأهلى الذى صدر مؤخرا يتيح للتحالف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، حيث حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتى فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أى من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها.

وتطرق النائب حازم الجندي إلى أهمية ما يقدمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى من جهود من أجل خدمة المجتمع وتعظيم الاستفادة من المجتمع المدنى وتطويع قدراته لصالح المواطنين، في ظل تعاون مثمر وبناء مع الدولة كما ثمن قيام الحكومة بتشجيع التحالف الوطنى وتسهيل مهمة المجتمع المدنى في القيام بدوره في هذا الصدد.

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