ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شريف الصياد: صادرات الصناعات الكهربائية تحقق نمو 47.5% أول 5 أشهر من 2023

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن قطاع الصناعات الكهربائية أحد أبرز القطاعات الواعدة، إذ شهدت صادرات قطاع الصناعات الكهربائية في أول 5 أشهر من 2023 ارتفاعًا بنسبة 47.5 % لتسجل حوالي 158 مليون دولار، في مقابل 107 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام المنصرم.

وكشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات القطاع نفسه بنسبة 8.3% لتسجل 317 مليون دولار عام 2022 مقابل 268 مليون دولار 2021، مشيراً إلى أن البعثة ستكون نواة لزيادة صادرات القطاع بنسبة لن تقل 15% العام المقبل.

وأشار "الصياد" إلى أن بعثة EPS تركز بشكل كبير على السوق الإفريقي لا سيما دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو، حيث تعتبر السوق الإفريقية ضمن أكبر الأسواق التي يستهدفها المجلس ويركز عليها خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى التعاون المثمر مع التمثيل التجارى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الأولى من البعثة.

وأوضح "الصياد"، أن نجاح بعثة HATS في نسخها الأربعة الماضية منذ عام 2019، دفعت المجلس إلى تنظيم بعثة كبيرة في قطاع الصناعات الكهربائية على غرار هاتس، خاصة أن "HATS" انعكس على القطاعات التي كان يستهدفها، لذلك يتوسع المجلس التصديري في استهداف كافة القطاعات المندرجة تحته بعدد من البعثات التجارية لتحقيق الزيادة المستهدفة في الصادرات.

استهداف ارتفاع صادرات التصديري التصديري للصناعات التجارية

الأكثر قراءة

"هو أنا لازم اتحبس كل يوم".. الأمن يتحفظ على مرتضى منصور فى المحكمة الاقتصادية

توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية للمتضررين من عقار حدائق القبة المنهار

قتل أمه وأخاه وأصاب زوج شقيقته.. تأجيل محاكمة مرتكب جريمة الهرم

وزارة العمل :"سلامتك تهمنا" تصل الإسكندرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

محافظ أسوان: توريد القمح يتخطى المستهدف بنسبة 198.3%

الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 38

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»