شريف الصياد: صادرات الصناعات الكهربائية تحقق نمو 47.5% أول 5 أشهر من 2023

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن قطاع الصناعات الكهربائية أحد أبرز القطاعات الواعدة، إذ شهدت صادرات قطاع الصناعات الكهربائية في أول 5 أشهر من 2023 ارتفاعًا بنسبة 47.5 % لتسجل حوالي 158 مليون دولار، في مقابل 107 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام المنصرم.

وكشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات القطاع نفسه بنسبة 8.3% لتسجل 317 مليون دولار عام 2022 مقابل 268 مليون دولار 2021، مشيراً إلى أن البعثة ستكون نواة لزيادة صادرات القطاع بنسبة لن تقل 15% العام المقبل.

وأشار "الصياد" إلى أن بعثة EPS تركز بشكل كبير على السوق الإفريقي لا سيما دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو، حيث تعتبر السوق الإفريقية ضمن أكبر الأسواق التي يستهدفها المجلس ويركز عليها خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى التعاون المثمر مع التمثيل التجارى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الأولى من البعثة.

وأوضح "الصياد"، أن نجاح بعثة HATS في نسخها الأربعة الماضية منذ عام 2019، دفعت المجلس إلى تنظيم بعثة كبيرة في قطاع الصناعات الكهربائية على غرار هاتس، خاصة أن "HATS" انعكس على القطاعات التي كان يستهدفها، لذلك يتوسع المجلس التصديري في استهداف كافة القطاعات المندرجة تحته بعدد من البعثات التجارية لتحقيق الزيادة المستهدفة في الصادرات.