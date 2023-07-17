النجار: استمرار إزالة مخالفات البناء بمحور جمال عبدالناصر فى 6 أكتوبر

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إن الإدارة المسؤولة عن الإشغالات، بالتعاون مع رئاسة الأحياء، شنت عدة حملات صباحية ومسائية لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وإزالة إشغالات الباعة الجائلين التي تعيق حركة المارة، وإزالة مخالفات البناء في محيط ميدان الحصري والحي الثالث.

وأضاف "النجار" أنه تم رفع عربة فول من شارع رنا مول، حيث تم التحفظ عليها وإيداعها بمخازن الجهاز، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدة قرارات إزالة لمخالفات البناء، حيث تمت إزالة بناء بالردود الأمامية بالقطعة رقم ١٣٢٨ بالمجاورة الخامسة بالحي الثاني، وكذلك إزالة روف مخالف لزيادة في النسبة البنائية بالقطعة رقم ٤٠٣ بالمجاورة الثانية بالحي الثاني.

وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إلى تنفيذ القرار رقم ٣١٧٩ بإزالة النشاط واللافتة الإعلانية للقطعة رقم ١٣٥٥ بالمجاورة الخامسة بالحي الثاني، وإزالة الإعلانات المخالفة بمحور جمال عبدالناصر، لعدم سداد المديونية.

وجه رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، الإدارات المعنية بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

وقال المهندس عادل النجار إنه تم تنفيذ الحملات بإشراف رمضان عبدالصمد، ومحمد عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز، وإسلام عادل رئيس لجنة الإزالات والمشرف العام على رئاسة الأحياء، وبحضور ماهر سعد القائم بأعمال معاون رئيس الجهاز، ومصطفى عبدالسلام رئيس الحي الأول والثاني والثالث، ورجال أمن الجهاز والأحياء والنظافة، وضباط شرطة التعمير بقيادة العميد ضياء سعد رئيس قسم التعمير.

وأكد ضرورة استمرار الحملات للقضاء على العشوائيات وإدارة الإشغالات بالتعاون مع رئاسة الأحياء. شُنَّتْ عدة حملات صباحية ومسائية؛ لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام وإشغالات وفقًا للقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى القضاء التام على العشوائيات والمخالفات في المدن العمرانية.