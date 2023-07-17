بعد ضم روميرو.. ماذا قدم لاعبو الأرجنتين مع ميلان؟

نجح نادي ميلان الإيطالي، في التعاقد مع النجم الأرجنتيني لوكا روميرو، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن نادي ميلان، في وقت سابق، أنه تمكّن من الحصول على خدمات لوكا روميرو "والمُلقّب بـ ميسي الجديد"، قادمًا من لاتسيو في صفقة انتقال حر بالمجان.

وشارك الشاب الأرجنتيني، صاحب الـ18 عامًا، في 21 مباراة مع لاتسيو في الموسم الماضي 2022-2023، سجل خلالهم هدفًا واحدًا.

ويُعد روميرو من المهاجمين الواعدين في الوقت الحالي، حيث تألق بشكل كبير رفقة منتخب بلاده في مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

ونجح لوكا روميرو في جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية، بعدما سجل هدفًا مميزًا في مرمى منتخب نيوزلندا، ليُشبهه البعض بأن طريقة لعبه مثل مواطنه ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين الأول والمنضم حديثًا إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

لوكا روميرو

ماذا قدم لاعبو الأرجنتين مع ميلان؟

وبعد نجاح صفقة روميرو، نستعرض لكم كل ما قدمه لاعبو الأرجنتين مع ميلان في بداية الألفية الثانية، وذلك على النحو التالي:

1- خوسيه شاموت

انضم المدافع خوسيه شاموت إلى صفوف ميلان خلال الفترة من 2000 حتى 2003، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل ثلاثة ملايين يورو.

وشارك خوسيه شاموت في 75 مباراة مع ميلان، وتوّج مع الفريق بلقبي كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

2- فيرناندو ريدوندو

انضم لاعب الوسط فيرناندو ريدوندو إلى صفوف ميلان خلال الفترة من 2000 حتى 2004، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، مقابل 17 مليون و500 ألف يورو.

وشارك فيرناندو ريدوندو في 33 مباراة مع ميلان، صنع خلالها 4 أهداف، وتوّج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

3- هيرنان كريسبو

تعاقد نادي ميلان مع المهاجم هيرنان كريسبو في موسم 2004-2005، قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة.

وشارك هيرنان كريسبو في 40 مباراة مع ميلان، سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع هدفين، وتوّج مع الفريق بلقب كأس السوبر الإيطالي.

4- ماكسي لوبيز

الأمر ذاته بالنسبة للمهاجم ماكسي لوبيز الذي انضم إلى صفوف ميلان، قادمًا من كاتانيا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط خلال يناير حتى يونيو 2012.

وشارك ماكسي لوبيز في 11 مباراة مع ميلان، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

5- خوسيه سوسا

تعاقد ميلان مع لاعب الوسط خوسيه سوسا في عام 2016 لمدة موسمين حتى عام 2018، قادمًا من بشكتاش التركي، مقابل سبعة ملايين و500 ألف يورو.

وخلال هذه الفترة، خرج خوسيه سوسا إلى صفوف طرابزون سبور على سبيل الإعارة، ولكنه شارك في 19 مباراة مع ميلان، صنع خلالها 3 أهداف، وتوّج مع الفريق بلقب كأس السوبر الإيطالي.

6- لوكاس أوكامبوس

انضم لوكاس أوكامبوس إلى صفوف ميلان، قادمًا من مارسيليا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال يناير حتى يونيو 2017، مقابل 500 ألف يورو.

وشارك لوكاس أوكامبوس في 12 مباراة مع ميلان، صنع خلالها هدفين.

7- لوكاس بيليا

انضم لوكاس بيليا إلى صفوف ميلان في عام 2017 ولمدة ثلاث مواسم حتى عام 2020، قادمًا من لاتسيو، مقابل 19 مليونا و700 ألف يورو.

وشارك لوكاس بيليا في 70 مباراة مع ميلان، سجل خلالها هدفين، وصنع مثلهما.

8- ماتيو موساكيو

تعاقد نادي ميلان مع المدافع ماتيو موساكيو في يونيو 2017 حتى يناير 2021، قادمًا من فياريال الإسباني، مقابل 18 مليون يورو.

وشارك ماتيو موساكيو في 75 مباراة مع ميلان، سجل خلالها هدفين، وصنع مثلهما.

9- جونزالو هيجواين

انضم جونزالو هيجواين إلى صفوف ميلان، خلال الفترة من يونيو 2018 حتى يناير 2019، قادمًا من يوفنتوس على سبيل الإعارة.

وشارك جونزالو هيجواين في 22 مباراة مع ميلان، سجل خلالها 8 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.