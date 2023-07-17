خبير تربوي يوضح أهمية التأسيس العسكري في المدارس

تحدث الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أهمية التأسيس العسكرى في المدارس، موضحا في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي أنه يتمنى أن تتحول المدارس جميعها إلى تأسيس عسكري.

في هذا السياق، قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي إن التأسيس العسكري للطلاب في المدارس الثانوية يعتبر ذو أهمية كبيرة في العديد من جوانب شخصية الطالب.

وأوضح تامر شوقي خلال تصريحاته الخاصة لموقع الدستور أن ما يحققه التأسيس العسكري في شخصيات الطلاب يكون في نقاط محددة وهي كالتالي:

- يحقق نوعاً من الفطام النفسي والاجتماعي للطالب عن أسرته، من خلال تعلم قيم النظام والانضباط التي قد يفتقدها في حياته.

- يحقق نوعًا من التهذيب لانفعالات الطلاب في مرحلة المراهقة والتي تتميز بالثورة الانفعالية.

- يمهد للطالب الانتقال إلى الحياة العسكرية بعد تخرجه في الجامعة، كما ييسر عليه قضاء فترة التربية العسكرية خلال سنوات الجامعة.

- يفيد الطلاب الذين لا تتوافر فيهم شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية لسبب أو لآخر في التعرف على بعض قيم وعادات الانضباط العسكري.

- يقلل من حدوث المشاجرات بين الطلاب في المدارس الثانوية أو عدم التزامهم بالقواعد والقوانين المدرسية في ضوء وجود لائحة للجزاءات والعقوبات للمقصرين.

- يجعل الطلاب لديهم احترام وهيبة للمدرسة.

- يسهم في توفير الطالب لوقته للتركيز على الاستذكار بدلاً من تضييعه في المشاحنات مع زملائه.

ووقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتفاقية تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب، لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن.

ومن بين المدارس الفنية التى يطبق بها التأسيس العسكرى هي

1- مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر المعدنية بمحافظة القاهرة

2- مدرسة طوسون الصناعية بنين بمحافظة الإسكندرية

3- مدرسة دمنهور الزخرفية بنين بمحافظة البحيرة

4- مدرسة بسيون الصناعية بنين بمحافظة الغربية

5- مدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفيه بمحافظة كفر الشيخ

6- مدرسة قويسنا الصناعية بنين بمحافظة المنوفية

7- مدرسة بنها الميكانيكية بنين بمحافظة القليوبية

8- مدرسة عرفة عبد المطلب الصناعية بمحافظة الدقهلية

9- مدرسة دمياط المعدنية بنين بمحافظة دمياط

10- مدرسة الزقازيق المعمارية بمحافظة الشرقية

11- مدرسة بور سعيد الزخرفية بمحافظة بور سعيد

12- مدرسة المهندس إبراهيم أحمد عثمان الصناعية بمحافظة الإسماعيلية

13- مدرسة السويس الصناعية البحرية بنين بمحافظة السويس

14- مدرسة إمبابة الصناعية بمحافظة الجيزة

15- مدرسة طاميه الصناعية بنين بمحافظة الفيوم

16- مدرسة الفشن الصناعية بنين بمحافظة بنى سويف

17- مدرسة المنيا المعمارية الزخرفية بنين بمحافظة المنيا