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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الوليلى: الزراعة فى إفريقيا تعتمد على العلاقات بين البلدين ومصر تتمتع بعلاقات قوية مع الجميع

مجدي الوليلى
مجدي الوليلى

قال النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الزراعة في إفريقيا تعتمد على قوة العلاقات السياسية بين البلدين، وإن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع جميع الدول الإفريقية، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن إفريقيا تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية التي تجعلها في مقدمة الدول، خاصة في المجال الزراعي.

وأوضح الوليلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إفريقيا تمتلك أكبر مساحة أراضٍ زراعية قابلة للزراعة، مما يمكِّنها من أن تكون سلة الغذاء للعالم، مع توافر المياه من خلال النيل الأبيض والنيل الأزرق، وهذا بالإضافة إلى تغير المناخ الذي يسمح لوجود عدة مواسم من المحصول، وأيضًا مع التطور في البنية التحتية الكبيرة التي تحدث في إفريقيا وتوافر مصادر الطاقة، وبالأخص المتجددة، فإنه أصبحت هناك ضرورة ملحة للتعاون الدولي بين دول إفريقيا وبعضها، لتصبح إفريقيا لإفريقيا، وأن يكون هناك تكامل بين الموارد والخبرات وعمل تكامل اقتصادي وزراعي.

وأشار عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب إلى أنه لا يمكن تحقيق هذا الأمر إلا بتوفر الاستقرار السياسي واتفاقيات ملزمة تحافظ على حقوق واستثمارات المستثمرين في تلك الدول، لافتًا إلى أننا بعد أحداث كورونا وأحداث الحرب الروسية/ الأوكرانية، وتكاتف الدول الأوروبية والأمريكية لرفع أسعار المحاصيل واستغلال الظروف، وما تسبب في ارتفاع الأسعار الشديد وغير المبرر، أصبح من الضروري أن تتكاتف الدول الإفريقية لوضع خطة شاملة للتنمية الاقتصادية والزراعية، علمًا بأن السلاح القادم في العالم كله خلال السنوات المقبلة هو سلاح الغذاء والأمن الغذائي، وسيكون هو معيار القوة. 

باتحاد الصناعات المصرية لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب غرفة صناعة الحبوب لإفريقي بالعاصمة الكينية بمشاركة رفيعة

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