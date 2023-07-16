فى ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز أعمال الراحل يوسف شعبان

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل يوسف شعبان حيث ولد فى 16 يوليو عام 1931، ورحل فى 28 فبراير عام 2021، وهو واحد من أهم فنانى الجيل القديم، التى مازالت أعماله راسخة فى عقول المصريين، إذ قدم رجل المخابرات محسن ممتاز فى رأفت الهجان، والأخ الاكبر فى الوتد، أو وهبي السوالمي فى الضوء الشارد، ولنقف أمام رزق الهلالي فى السيرة الهلالية، واستمرت أعماله حتى وصل إلى ملوك الجدعنة لتكون آخر أعماله الدرامية.

حياة يوسف شعبان

ولد الفنان الكبير يوسف شعبان فى محافظة القاهرة، بحى شبرا، والده كان مصمم إعلانات مشهور في إيجبشان جازيت، وبدا دراسته الأبتدائية فى مدرسة الإسماعيلية ثم إنتقل إلى التوفيقية ليكمل تعليمه الثانوى، ثم قرر الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، ولكن عائلته رفضت وخيرته بين الالتحاق بكلية البوليس اول الحربية أوالحقوق، ولكنه قرر الالتحاق بالكلية الحربية، ليسقط نفيه فى اختبار كشف الهيئة، ثم اجبرته عائلته على دراسة الحقوق.

تعرف يوسف شعبان على أصدقاء فى كلية الحقوق، وكانوا الفنان كرم مطاوع، سعيد عبد الغني والكاتب إبراهيم نافع، والتحق بفرقة التمثيل التابعة للكلية، وهنا قرر سحب ملفه من الحقوق ليستقر فى المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962 وكان حينها فى السنة الثالثة من كلية الحقوق.

أعمال يوسف شعبان الفنية

الأعمال السينمائية

- المشخصاتي

- الهرم الرابع

- برد الشتا

- زي عود الكبريت

- الفيل في المنديل

- فخفخينو

- هروب مع سبق الإصرار

- اخر ليالي الشتاء

- قدارة

- هدى ومعالي الوزير

- كشف المستور

- رجال بلا ثمن

- أحوال شخصية

- جريمة في الاعماق

- درب الجدعان

- موعد مع الذئاب

- همس الجواري

- نساء ضد القانون

- الموعد مع الذئاب

- قضية سميحة بدران

- العذراء والعقرب

- مولد وصاحبه غايب

- حارة برجوان

- غلطة أم

- ليلة القبض على بكيزة وزغلول

- البقية لا تأتي

- إغتيال مدرسة

- السجينتان

- الدنيا على جناح يمامة

- لعدم كفاية الأدلة

- لعنة المال

- امرأة من نار

- الإنتفاضة

- المرأة الحديدية

- وصية رجل مجنون

- النظرة الأخيرة

- عندما تشرق الأحزان

- الطعنة

- القطار

- وصمة عار

- الحلم القاتل

- فتوة درب العسال

- فقراء لا يدخلون الجنة

- شقة الأستاذ حسن

- أنا اللي قتلت الحنش

- الدباح

- للفقيد الرحم

- رحلة الرعب

- قهوة المواردي

- حكمت المحكمة

- اذكريني

- قصر في الهواء

- آه يا ليل يا زمن

- أيام في لندن

- الكروان له شفايف

- حبيبة غيري

- المذنبون

- جفت الدموع

- صابرين

- زائر الفجر

- امرأة في مهب الريح

- الرصاصة لا تزال في جيبي

- العمالقة

- وكان الحب

- حمام الملاطيلي

- 3 فتيات مراهقات

- امرأة سيئة السمعة

- شمس وضباب

- زهرة البنفسج

- الورطة

- المدينة الهادئة

- رغبات ممنوعة

- لحظات خوف

- باريس والحب

- شباب في عاصفة

- عصابة الشيطان

- قطط شارع الحمرا

- حادثة شرف

- عالم الشهرة (أمواج)

- نهاية الشياطين

- Eyvah

- هروب

- الوادي الأصفر

- أوهام الحب

- الساعات الرهيبة

- واحد في المليون

- نص ساعة جواز

- الرعب

- ميرامار

- أبواب الليل

- المساجين الثلاثة

- بنت من البنات

- الطريد

- الرجل الذي فقد ظله

- معبودة الجماهير

- العريس الثاني

- مراتي مدير عام

- الأصدقاء الثلاثة

- مبكى العشاق

- كنوز

- مدرس خصوصي

- الخائنة

- الراهبة

- العلمين

- الثلاثة يحبونها

- مطلوب أرملة

- ايام ضائعة

- شباب وحب ومرح

- للرجال فقط

- فاتنة الجماهير

- حكاية نص الليل

- لو كنت رجلاً

- ألف ليلة وليلة

- أم العروسة

- بياعة الجرايد

- زقاق المدق

- القاهرة

- يوم بلا غد

- الحقيبة السوداء

- أنا الهارب

- أيام بلا حب

- للنساء فقط

- المعجزة

- في بيتنا رجل

- سهم الله

- الحداد

- غلطة العمر واحدة-كمال

- آخر ليالي الشتاء

- وحش الاناضول

الاعمال الدرامية

- ملوك الجدعنة

- بالحب هنعدي

- أوراق التوت

- الحكر

- ابن ليل

- قضية معالي الوزيرة

- أكتوبر الآخر

- كليوباترا

- جنة ونار

- دموع في حضن الجبل

- أسمهان

- القرار

- شرخ في جدار العمر

- غريب الدار

- خيوط في مسرح العرائس

- على باب مصر

- أحلام في البوابة

- أعمال رجال

- مصر الجديدة

- الحقيقة والسراب

- نجوم الظهر

- سيف اليقين

- أميرة في عابدين

- كومي و 3 بنات

- رجل على الحافة

- حواري وقصور

- حمزة وبناته الخمسة

- أمشير

- البصمة

- ليلة مقتل العمدة

- حروف النصب

- العائلة والناس

- السفينة والربان

- أحلام مؤجلة

- مذكرات ضرة

- ع الحلوه والمره

- ميراث الشر

- لن تسرق عمري

- شيء غير الحب

- حارة المعروف

- أحلام وردية

- أوراق مصرية (ج1)

- الفهلوي

- الضوء الشارد

- اللعب في المضمون

- امرأة من زمن الحب

- شيء من الحنان

- الخط الساخن

- الماضي يعود الآن

- التوأم

- ضد التيار

- السيرة الهلالية (ج1)

- ما وراء النهر

- الوتد

- رابعة تعود

- أحلام كو

- الحفار

- عندما تتحرك الجبال

- ليالي الحلمية (ج5)

- الوهم والسلاح

- صباح الورد

- عزبة القرود

- هالة والدراويش

- محمد رسول الله إلى العالم

- المال والبنون (ج1)

- سبعة وجوه للحقيقة

- الغول

- عصر الفرسان

- خشوع

- ألف ليلة وليلة

- ضمير أبلة حكمت

- احلام في الهوا

- الرحاية

- فتى الأندلس

- رأفت الهجان (ج1، 2)

- الغابة

- أهلا بالأحلام

- إشراقة القمر

- لا إله إلا الله (ج2)

- جمال الدين الأفغاني

- ليلة القبض على فاطمة

- الزير سالم

- الطريق إلى سمرقند

- انتقام امرأة

- وعادت الأيام

- الشهد والدموع (ج1) (ج1، 2)

- زهرة البنفسج

- الأزهر الشريف منارة الإسلام

- عندما تحب المراه

- عفراء البادية

- محمد رسول الله (ج2)

- الكعبة المشرفةبن أبي جهل

- النساء يعترفن سرا

- عيلة الدوغري

- إلا الدمعة الحزينة

- أيها الحب لا تهجرني

- عنترة

- الفارس الأخير

- الزير سالم

- الأفعى

- بلا عتاب

- سليمان الحلبي

- العقاب

- وضحا وإبن عجلان

- قيس ولبنى

- دمعة على خد القمر

- الرجل الثالث

- نوادر جحا المصري

- لعبة الرجال

- مفتش المباحث

- عواصف

- سعدي

- الحب الكبير

- هي والعاصفة

- أيام العمر

- الجوارح

- الفجر

حكاية ميراث

- - إسطبل عنتر

- فواكه الشعراء

- الهـودج

- بصمة فوق الامواج

- رجل من زجاج

- لا يا زوجي العزيز

- حكم الزمن

- قافلة النور-مهراز

- لن أخضع لرجل

- بعد العاصفة

- في المرآة

- وتبقى الأرض دائما

- سنوات العمر-سامي نور الدين

مسلسلات إذاعية

- البراري والحامول

- صابرين

- عودة ريا وسكينة

- الحالمة

- الأسوار العالية

- بنت مدارس

- الحب القاتل-أحمد

- ينابيع الحب

- قلوب للبيع

- رحلة مع الأحلام

- يا عيني على الصبر (أبو القاسم البدوي)

- الزفاف

- كلاب الحراسة-عادل

- الاعتراف الرهيب-عماد عبد الله

الأعمال المسرحية

- باب الفتوح

- رجل في القلعة

- السيدة حرمه (سيدة الحوش)

- عروسه تجنن

- مطار الحب

- حكاية جواز

- شيء في صدري

- كناس في جاردن سيتي

- 100 مسا

- دماء على ستار الكعبة

- البحيرة

- المصيدة

- رابعة العدوية

