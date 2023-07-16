فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.. أنشطة خاصة بالأطفال للحدث الأبرز لعام 2023

مهرجان العلمين الجديدة 2023، وهو أحد أكبر الأحداث الترفيهية والثقافية والرياضية في الشرق الأوسط، هذا المهرجان يقام تحت شعار "العالم علمين" ويستمر من 13 يوليو إلى 26 أغسطس 2023 في مدينة العلمين الجديدة، فهي وجهة سياحية عالمية مستدامة على ساحل مصر الشمالي.

بالنسبة للأنشطة الخاصة بالأطفال، هناك العديد من الخيارات الممتعة والمثيرة للاختيار من بينها، ففي السطور التالية نرصد أشهر الفعاليات الخاصة بالأطفال.

عروض الطائرات RC:

عبارة عن طائرات صغيرة يتم التحكم بها عن بعد وتقوم بحركات بهلوانية في الهواء، حيث يمكن للأطفال مشاهدة هذه العروض أو المشاركة فيها بإحضار طائراتهم الخاصة.

تحدي جيت سكي:

هذا تحدي رياضي يتنافس فيه المشاركون على قيادة دراجات مائية سريعة ومناورتها في الماء، يمكن للأطفال التسجيل في هذا التحدي أو مشاهدة المتسابقين وتشجيعهم.

سباق تراياثلون:

هذا سباق شامل يضم ثلاث رياضات وهم السباحة وركوب الدراجات والجري، يمكن للأطفال المشاركة في هذا السباق بشكل فردي أو جماعي، أو مشاهدة اللاعبين المحترفين والهواة وهم يتنافسون.

حفلات موسيقية وغنائية:

يضم مهرجان العلمين الجديدة، العديد من الحفلات الفنية التي تستضيف نجومًا من الوطن العربي والعالم، مثل تامر حسني وإليسا وراغب علامة ونانسي عجرم، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بالغناء والرقص مع أصدقائهم وعائلاتهم.

تكريم المبدعين:

هذه فعالية تقديرية تكرم أفضل وأهم المبدعين في الوطن العربي في مجالات مختلفة، مثل الفن والثقافة والإبداع والابتكار، يمكن للأطفال التعرف على قصص نجاح هؤلاء المبدعين والإلهام منهم.

ما هي الفعاليات الرئيسية لمهرجان العلمين الجديدة 2023؟

بطولة دولية للبادل وعروض الطائرات RC وبطولة دولية للكرة الشاطئية وسباق السيارات، تحدي جيت سكي والبطولة العربية للجودو.

سباق تراياثلون يضم ثلاث رياضات: السباحة وركوب الدراجات والجري، عرض أزياء لمايكل سينكو، حفلات موسيقية وغنائية لنجوم من الوطن العربي والعالم، مثل تامر حسني وإليسا وراغب علامة ونانسي عجرم.

تكريم المبدعين في الوطن العربي وتتويج الفائزين في موسم المهرجان، بطولة تحدي الجيل الذهبي بمشاركة نجوم كرة القدم المصرية، فهذه بعض من أبرز الفعاليات التي يقدمها مهرجان العلمين الجديدة 2023، وهناك المزيد من التفاصيل على الموقع الرسمي للمهرجان.