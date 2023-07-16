بغرض ترويجه.. حبس المتهم بحيازة مخدر الآيس بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم بحبس المتهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بهدف ترويجها بمناطق القاهرة الجديدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

والبداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر الآيس وزنت 700 جرام وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.