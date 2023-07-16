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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ واثق من التعاقد مع هاري كين في الميركاتو

هاري كين
هاري كين

يثق أولي هونيس عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني من قدرة فريقه على التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، في فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض توتنهام عرضين من بايرن ميونخ للتعاقد مع كين، في الميركاتو الصيفي الحالي.

 وذكرت التقارير أن بايرن تقدم بعرضين 70 مليون يورو و80 مليون يورو بالإضافة لمدفوعات إضافية، ولكن رئيس النادي الشرفي هونيس يعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق في النهاية، خاصة وأن كين مستعد للرحيل.

وقال هونيس خلال زيارة إلى معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد الذي بدأ أمس السبت: "بوضوح شديد إلى أن موقفه سيظل كما هو. وإذا ظل كما هو، سنحصل على خدماته. وسيتعين على توتنهام الانصياع له".

 وعن ليفي، قال: "عليك أن تجعله يعطيك رقما في البداية. إنه يلعب على الوقت، إنه ذكي ومحترف للغاية. أقدره كثيرا. على الجانب الآخر، نحن لسنا أشخاصا يفعلون هذا للمرة الأولى أيضا".

ويرتبط كين البالغ من العمر 29 عامًا، بعقد مع توتنهام حتى صيف عام 2024.

ويبحث بايرن ميونخ عن مهاجم جديد حيث أن الفريق الحالي لم يكن قادرا على ملء الفراغ الذي تركه روبرت ليفاندوفسكي بعد رحيله لبرشلونة في العام الماضي، ويعد كين المرشح الأول للانضمام لبايرن.

وظل توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، غامضا، ولم يقل شيئا واضحا فيما يتعلق بكين وسط تقرير تشير إلى أنه قام بزيارة اللاعب في مايو لإقناعه بالانتقال لبايرن حيث يمكنه اللعب في دوري أبطال أوروبا بعكس توتنهام.

وقال: "نحن مستعدون للدخول في أي صفقة طالما إنه شخص كلنا مقتنعون أنه سيتمكن من قيادتنا للأمام، رياضيا، إنسانيا، ومن حيث الشخصية".

بايرن ميونخ هاري كين توتنهام هوتسبير توتنهام كين

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