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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديانج يفتتح أهداف الأهلى فى شباك المقاولون العرب

أليو ديانج
أليو ديانج

منح الدولي المالي أليو ديانج التقدم للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في مباراته أمام المقاولون العرب ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 17 بعد تمريرة طولية رائعة من أحمد نبيل كوكا إلى أليو ديانج المتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يتسلم الكرة ويسدد الكرة قوية ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وكان الأهلي قد ضغط من بداية المباراة وسدد كريستو كرة ضعيفة في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء أبعدها أبوالسعود من أسفل يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس، ورامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، محمد فخري

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو، محمد شريف.

أليو ديانج الاهلى المقاولون العرب الدورى المصرى مباراة الأهلى والمقاولون العرب

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