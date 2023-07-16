لتأهيل العمالة المدربة.. مبادرة ابدأ توقع عقد شراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

وقعت مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، بروتوكول تعاون وشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتدريب وتأهيل الأيدي العاملة والعمال والفنيين، حسب المعايير الدولية، من أجل تأهيل العمالة المدربة وتأهيلها في بيئة صناعية صالحة.

وداخل هذا الإطار دعمت ابدأ عدد كبير من المصانع في القطاعات والمجالات الصناعية المختلفة، مثل مصنع الأصدقاء الذي حصل مؤسسيه مؤخرًا على الجائزة الأولى في مسابقة 2023 STEM للاستدامة التي استضافتها منظمة أمديست وشركة بوينغ، بهدف دعم التحوُّل الأخضر في مصر.

فقد ساهمت ابدأ في تطبيق نظام إدارة موارد المؤسسات "ERP" بداخل المصنع لتحسين بيئة العمل، وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

وذلك لدعم المصانع باختلاف أنشطتها في تطبيق المعايير الدولية لإدارة المؤسسات الصناعية المصرية بما يتماشى مع بيئة العمل المحلية، وامتلاك الأدوات التكنولوجية اللازمة للمتابعة والرقابة على أنشطة المؤسسات الصناعية.

وساعد وجود مبادرة حياة كريمة في قرى مصر على بناء علاقة قوية مع المواطنين، وساعدت أيضا على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تعبر عن التحديات الموجودة بمناطق عديدة.

وساهم وجود مبادرة حياة كريمة، على إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة بمصر، عن طريق مناطق ومحافظات بأكملها مشهورة بصناعات معينة تاريخيا، وتقوم المبادرة بالاستفادة من خبرة الأهالي بها، في تلك الصناعات المحلية وتسعى لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات عن طريق تقديم دعم فني وتسهيلات للتراخيص وغير ذلك.

وتعتبر حياة كريمة هي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢ يناير لعام ٢٠١٩، تهدف إلى تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وخاصة في القرى الفقيرة.