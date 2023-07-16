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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ جنوب سيناء يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث محافظ جنوب سيناء خالد فودة ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد 1445، وجاء نصها كالتالي، "يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة جنوب سيناء، وأجهزتها التنفيذية، والأمنية، والشعبية، ومشايخها وعواقلها، والشباب، والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445".
واستكمل المحافظ: "داعيًا الله أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار، وأن يرعاكم ويسدد خطاكم نحو مسيرة عطائكم الوطنية من أجل البناء والتنمية لمصرنا الغالية، وتحقيق النهضة الحضارية في شتى المجالات في ظل قيادتكم الحكيمة وبسواعد أبنائها، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة".
كما بعث فودة برقية تهنئة بهذه المناسبة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي جمعة مفتي الديار المصرية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والاستقرار والازدهار.
 

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