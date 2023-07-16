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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليم الوادى الجديد: غدًا تبدأ امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل

التربية والتعليم
التربية والتعليم

   أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الاستعداد لانطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022 لطلاب الشهادة الإعدادية، وجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.
وقال إنه سوف تبدأ امتحانات الدور الثانى وفق الخريطة الزمنية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوى في الفترة من غدا الإثنين 17 يوليو وتستمر حتى 26 يوليو الجارى، فيما تبدأ امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العام واللغات من الثلاثاء 25 يوليو وتنتهى الأربعاء 2 أغسطس.
وأضاف أنه تم تجهيز لجان الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية وتوفير كل سبل الراحة والخدمات للطلاب والمراقبين، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية تم توفير مراجعات لطلاب الدور الثانى ووضع برنامج متكامل لرفع مستويات الطلاب قبيل انطلاق امتحانات الدور الثاني.

تعليم الوادي الجديد الوادي الجديد النقل امتحانات الدور الثاني الشهادة الاعدادية

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