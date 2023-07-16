55 ألف فرصة عمل للشباب ضمن 18 ألف مشروع بالشرقية

ضمن مبادرة "مشروعك"..

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة وذلك لتوفير ٥٥ ألفًا و٢٤٠ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليارات و٦٨ مليونًا و٩٧٣ ألف جنيه، حيث تم تنفيذ ١٨ ألفًا و٨٢٧ مشروعًا، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 2015 وحتى الآن.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك"، مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج "مشروعك" في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا.. وغيرها).

وأضاف مدير "مشروعك" أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٥٦٨ مشروعًا بقيمة ٣٦٨ مليونًا و٨٣٣ ألفًا و١٢٥جنيهًا، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٠٨ مشروع بقيمة ٣٤٩ مليونًا و٨٩٦ ألفًا و٤٠٠ جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨١٧ مشروعًا بقيمة ٣٣٥ مليونًا و٤٥٨ ألفًا و٥٠ جنيهًا.

ووجّه محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية، بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.