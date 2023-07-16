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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقى مسئولى المستشفيات الخاصة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مسئولي المستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ودكتورة منال محمود هيئة الرقابة والاعتماد، ودكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ودكتور أحمد أبو هاشم  وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ودكتور أحمد منصور مدير إدارة العلاج الحر ورؤساء مجالس إدارات المستشفيات الخاصة (عطاء - آل سليمان- الدليفراند - أفامينا - المعلمين-  الرحمة - شفاء الأورام بحي الزهور -عمر بن الخطاب).

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء أهمية دور المستشفيات الخاصة، في تقديم الرعاية الطبية والصحية الجيدة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم بحث إمكانية ضم المستشفيات الخاصة لمستشفيات التأمين الصحي الشامل وتأهيلها لتصبح على أعلى مستوى، من أجل تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطن.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أسهمت في تغيير مفهوم تقديم الخدمة الصحية ببورسعيد، وتطوير المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية المقدمة بالمنظومة متطورة وفقًا لنظم الصحة العالمية.

وأشاد المحافظ، باستراتيجية هيئة الرعاية الصحية للتطوير المستمر للمنشآت الصحية، واستمراية رفع كفاءتها، وزيادة عدد الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل نطاق محافظاتهم بأعلى جودة، مشيرًا إلى أن رضاء المواطن البورسعيدي عن الخدمات أصدق دليل على نجاح الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن القيادة  السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا، ولا أحد يعمل منفردا ونعمل جميعا لتقديم خدمة مميزة للمواطن وأن هناك جهودًا متواصلة لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل،  ونسعى لتحقيق أفضل خدمات لصالح المواطن،  قائلا كل الشكر والتقدير والتحية لكل من ساهم في تنفيذ المنظومة والشكر الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اتخاذ القرار بتطبيق المنظومة ومتابعته المستمرة للمنظومة، وتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اتخاذ القرار إدارة العلاج الحر إدارة العلاج اعلى مستوى التأمين الصحي الشامل البورسعيدي

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