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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية الأحد 16 يوليو 2023

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023، لجميع مواليد الأبراج المائية، التي جاءت على النحو التالي:

 

برج السرطان:

من الناحية المالية، ستحصل على أمر حلمت بامتلاكه منذ سنوات طويلة، قد يكون عقارًا أو سيارة أو مجوهرات.

من الناحية الصحية، ستعاني من بعض الانزعاج أو الألم في المعدة أو الظهر، لذلك عليك مراجعة الطبيب وتناول العلاج المناسب.

من الناحية المهنية، ستتمكن من تسوية بعض المشاكل التي شغلت بالك في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وستشعر بالارتياح والسعادة.

من الناحية العاطفية، ستعمل على مفاجأة الشريك بشكل مميز، قد تكون هدية أو دعوة للخروج أو تجديد العهود.

من الناحية الاجتماعية، ستقضي وقتًا ممتعًا مع أطفالك أو أشقائك أو أقاربك، وستشعر بالحب والانتماء.

 

برج العقرب:
من الناحية المالية، ستواجه بعض التحديات والصعوبات في مصادر دخلك، لذلك عليك التصرف بحذر وعدم المخاطرة في استثمارات غير آمنة.

من الناحية الصحية، ستعاني من بعض الانزعاج أو الألم في المفاصل أو الأسنان، لذلك عليك مراجعة الطبيب وتناول العلاج المناسب.

من الناحية المهنية، ستستفيد من ذكائك وابتكارك في حل المشكلات أو تطوير مشروعات جديدة.

من الناحية العاطفية، ستشعر بالانجذاب والانسجام مع شخص يشاركك نفس التفكير والطموح.

من الناحية الاجتماعية، ستقوم بدور قيادي في مجموعتك أو مجتمعك، وستستطيع التأثير على الآخرين بإيجابية.


برج الحوت:
من الناحية المالية، ستشهد بعض التقلبات والمخاطر في مصادر دخلك، لذلك عليك التصرف بحذر وحكمة.

من الناحية الصحية، ستحافظ على نشاطك وحيويتك بالمشاركة في أنشطة رياضية أو ترفيهية تزيد من ثقتك وإثارتك.

من الناحية المهنية، ستستفيد من ذكائك وابتكارك في حل المشكلات أو تطوير مشروعات جديدة.

من الناحية العاطفية، ستجد شخصًا يقدر جهودك وإخلاصك ويلبي احتياجاتك ورغباتك.

من الناحية الاجتماعية، ستستفيد من نصائح أو إرشادات شخص حكيم أو مؤثر في حياتك.

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