شماريخ وسيلفى مع أكرم توفيق وشقيق محمد صلاح أبرز أجواء ليلة حنة كريم فؤاد

حرص المتواجدين في حفل حناء اللاعب كريم فؤاد، نجم الأهلي الشاب ومنتخب مصر الأولمبي، علي التقاط الصور التذكارية بطريقة السيلفي مع اللاعب أكرم توفيق، ما يعكس حب المعازيم الذين استقبلوه بترحاب كبير تعبيرًا عن حبهم له والمستويات القوية التي يقدمها اللاعب مع النادي الأهلي والمنتخب المصرى.

كما حرصت الجماهير الموجودة على التقاط الصور مع أسرة محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، خاصة مع شقيقه نصر الذي تواجد بصحبة والده صلاح غالي، والعمدة ماهر شتية، ووجهوا لهم الشكر على مشاركة الاحتفال وتلبية دعوة نجمهم وإبن بلدهم كريم فؤاد، داخل قريته والتقاط الصور معهم، وأبلغوهم حبهم لصلاح.

كما حرص شباب القرية علي الرقص بالشماريخ احتفالا بنجمهم المحبوب، في وجود شقيقة محمد فؤاد نجم دوري يلو والذي إنفردت الدستور بقصته، وكيف حو لمن رفضه في غزل المحلة لأحد نجوم الدوري السعودي وقائد لفريق نادي جدة السعودي، وبمشاركة الحضور وعلي رأسهم النجم أكرم توفيق.

وأكد أهالي القرية، حرصهم على حضور زفاف النجم كريم فؤاد لحبهم الشديد له، مشيرين إلى أنه من الشخصيات المتواضعة والتي يتشرفون بأنه أحد أبناءهم.



وتواجد اللاعب وسط الحضور وحرص على مصافحتهم بأماكن جلوسهم، كما حرص على التقاط الصور التذكارية معهم، بينما حرص الشباب على توثيق مشاركتهم في حفل زفاف نجم النادي الأهلي بالصور التذكارية.





وقام القائم على الدي جي بتشغيل أغنية سطلانة التي احتفل بها لاعبو الأهلي بعد التتويج بالبطولة الأفريقية الحادية عشر، ومن المنتظر أن يستمر حفل الحنة الكبير والخاص بلاعب الأهلي بالسرادق المقام بمنزله للاحتفال مع أهل قريته.

وسيطرت أغاني سطلانة و أعظم نادي في الكون على حفل حناء نجم الأهلي ومنتخب مصر كريم فؤاد، في مسقط رأسه بقرية الشين مركز قطور، بمحافظة الغربية، وسط تواجد جماهيري وشعبي كبير.



وامتدت وليمة الغداء منذ عصر اليوم و لازالت مستمرة لاستقبال المهنئين بالحفل الذي يحضره عائلة و أقارب و أصدقاء النجم و كل وأهل قريته، وسوف يستكمل حفل الزفاف يوم الإثنين القادم في احدي قاعات الحفلات بالقاهرة والتي تتبع أحد المؤسسات العسكرية.

أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية

أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية

أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية

أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية

أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية

أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية