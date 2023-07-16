ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شماريخ وسيلفى مع أكرم توفيق وشقيق محمد صلاح أبرز أجواء ليلة حنة كريم فؤاد

كريم فؤاد وأكرم توقيق
كريم فؤاد وأكرم توقيق

حرص المتواجدين في حفل حناء اللاعب كريم فؤاد، نجم الأهلي الشاب ومنتخب مصر الأولمبي، علي التقاط الصور التذكارية بطريقة السيلفي مع اللاعب أكرم توفيق، ما يعكس حب المعازيم الذين استقبلوه بترحاب كبير تعبيرًا عن حبهم له والمستويات القوية التي يقدمها اللاعب مع النادي الأهلي والمنتخب المصرى.

 

كما حرصت الجماهير الموجودة على التقاط الصور مع أسرة محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، خاصة مع شقيقه نصر الذي تواجد بصحبة والده صلاح غالي، والعمدة ماهر شتية، ووجهوا لهم الشكر على مشاركة الاحتفال وتلبية دعوة نجمهم وإبن بلدهم كريم فؤاد، داخل قريته والتقاط الصور معهم، وأبلغوهم حبهم لصلاح.

 

كما حرص شباب القرية علي الرقص بالشماريخ احتفالا بنجمهم المحبوب، في وجود شقيقة محمد فؤاد نجم دوري يلو والذي إنفردت الدستور بقصته، وكيف حو لمن رفضه في غزل المحلة لأحد نجوم الدوري السعودي وقائد لفريق نادي جدة السعودي، وبمشاركة الحضور وعلي رأسهم النجم أكرم توفيق.

 

وأكد أهالي القرية، حرصهم على حضور زفاف النجم كريم فؤاد لحبهم الشديد له، مشيرين إلى أنه من الشخصيات المتواضعة والتي يتشرفون بأنه أحد أبناءهم.


 وتواجد اللاعب وسط الحضور وحرص على مصافحتهم بأماكن جلوسهم، كما حرص على التقاط الصور التذكارية معهم، بينما حرص الشباب على توثيق مشاركتهم في حفل زفاف نجم النادي الأهلي بالصور التذكارية.
 

وقام القائم على الدي جي بتشغيل أغنية سطلانة التي احتفل بها لاعبو الأهلي بعد التتويج بالبطولة الأفريقية الحادية عشر، ومن المنتظر أن يستمر حفل الحنة الكبير والخاص بلاعب الأهلي بالسرادق المقام بمنزله للاحتفال مع أهل قريته.

 

وسيطرت أغاني سطلانة و أعظم  نادي في الكون على حفل حناء نجم الأهلي ومنتخب مصر كريم فؤاد، في مسقط رأسه بقرية الشين مركز قطور، بمحافظة الغربية، وسط تواجد جماهيري وشعبي كبير.
 

وامتدت وليمة الغداء منذ عصر اليوم و لازالت مستمرة لاستقبال المهنئين بالحفل الذي يحضره عائلة و أقارب و أصدقاء النجم و كل وأهل قريته، وسوف يستكمل حفل الزفاف يوم الإثنين القادم في احدي قاعات الحفلات بالقاهرة والتي تتبع أحد المؤسسات العسكرية.

أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية
أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية
أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية
أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية
أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية
أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية
أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية
أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية
أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية
أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية
أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية
أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية
أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية
أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية
النادي الأهلي المنتخب المصري شقيق محمد صلاح أكرم توفيق شماريخ وسيلفي مع أكرم توقيق وشقيق محمد صلاح أبرز أجواء ليلة حنة كريم فؤاد بالغربية التقاط الصور التذكارية اللاعب أكرم توفيق

الأكثر قراءة

إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن عائدات تويتر

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث سير على الطريق الصحراوى بالبحيرة

علاء عبد العال يكشف سر بقاء الداخلية فى الممتاز بعد الفوز على أسوان

محمد سلماوى: نشأتى فى مناخ ثورة يوليو ساهمت فى تكوين شخصيتى وفكرى

مخرج "تيتانيك" يحسم جدل عمله على فيلم عن الغواصة "المنكوبة"

زيلينسكى: أوكرانيا تحافظ على أعلى وتيرة للعمل الدولى لاستعادة السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان