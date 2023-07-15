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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": اشتباكات بمناطق متفرقة بالسودان وترحيب شعبى بمخرجات "دول الجوار"

السودان
السودان

قال عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، إن قوات الدعم السريع قصفت مستشفى السلاح الطبي العسكري بالطائرات المُسيرة مما أدى لوقوع 4 قتلى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزارة الصحة السودانية أصدرت بيانًا أدانت فيه القصف الإجرامي، وأكدت الوزارة أن الاستهداف مؤشر خطير جدًا لاستهداف المستشفيات التي تعالج المواطنين وجرحى الجيش السوداني.

وتابع، كما يوجد قصف شديد بالجانب الشرقي لأم درمان وكذلك جنوب الخرطوم، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية ضارية جدًا خاصة بمنطقة المهندسين وأم درمان والمعارك كانت عنيفة في الحلفاية.

أمل بالسودان من قمة دول الجوار 

وأكد أن هناك ترقبًا وأملًا للسودانين لمتابعة مخرجاتها ويستبشرون بها وفعلًا خرجت بمخرجات وجدت قبولًا واستحسانًا كبيرًا من السودانيين خاصة المناطق الأكثر تضررًا بالخرطوم وأم درمان.

وأوضح أن مصر هي التي تتحمل عبئًا كبيرًا للأزمة السودانية بسبب للروابط التاريخية بين البلدين، فنحن نشرب من نيل واحد وطبيعة واحدة وعادات واحدة ورحب الشعب السوداني بمخرجات قمة دول الجوار بداية من الجيش السوداني والدعم السريع وكافة الفصائل السياسية.

مراسل القاهرة الاخبارية السودان قمة دول الجوار قصف شديد مصر للأزمة السودانية مستشفى السلاح الطبي العسكري

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