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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى يعلن انطلاق "يخت العلمين" على شاشة "القاهرة الإخبارية"

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انطلاق برنامج "يخت العلمين" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية".

وقال "الطاهري"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قريبًا على شاشة القاهرة الإخبارية مع نهى درويش وليلاس كفوزي، ضمن تغطية قطاع القنوات الإخبارية للمتحدة لمهرجان العلمين".

كان الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلن عن انطلاق برنامج "الجزيرة" على شاشة "إكسترا نيوز" قريبًا.

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