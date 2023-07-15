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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قاعة الفرح تحولت لسرداق عزاء.. الكهرباء تقتل فرحة عريس الشرقية بعش الزوجية

الصعق الكهربائي
الصعق الكهربائي

تحولت مراسم الاحتفال بالعرس إلى سواد عقب وفاة شاب قبل أيام من حفل زفافة بسبب الصعق الكهربائي.

بالدموع والدعاء ودع أهالي مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية أحد شبابها الذي لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء تجهيز عش الزوجية.

تأخر الشاب عن العودة لمنزل الأسرة ولم يرد على هاتفه فشكت الأسرة في الأمر فتوجهوا إلي شقة الزوجية ليجدوا أبنهم ملقى على الأرض فاقدا للوعى وبنقله للمستشفي تبين أنه توفي بالصعق الكهربائي لتتحول قاعة الفرح إلى سرداق للعزاء الذي توافد عليه جميع أبناء القرية والقرى المجاورة واحبائه.

بداية القصة كانت بإخطار من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب صعقًا بالكهرباء داخل شقة سكنية بالحى 12 بمدينة العاشر من رمضان.

و بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص، تبين مصرع شاب في بداية العقد الثالث من عمره بصعق كهربائي داخل شقته السكنية وتبين أنه كان يجهز لعش الزوجية بعد أيام فتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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