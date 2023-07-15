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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محاولة جديدة من يوفنتوس لضم لوكاكو في الميركاتو الصيفي

روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو

يحوم الغموض حول مستقبل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، بعد انتهاء إعارته من إنتر ميلان الإيطالي.

وكان لوكاكو لاعبًا في صفوف إنتر ميلان منذ عام 2019، قبل الانضمام إلى تشيلسي في عام 2021، مقابل 115 مليون يورو، ثم تمت إعارته إلى إنتر ميلان مجددًا في صيف 2022 الماضي لمدة موسم واحد.

ورغم عودة لوكاكو إلى تشيلسي، ولكنه يظل محل اهتمام قوي من قِبل نادي إنتر ميلان الذي يحاول استعادة خدماته بشكل نهائي، بالإضافة إلى رغبة يوفنتوس في التعاقد معه.                      

محاولة جديدة من يوفنتوس لضم لوكاكو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن نادي يوفنتوس قد أبدى رغبته في الحصول على خدمات لوكاكو خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن يوفنتوس وراء غموض مستقبل لوكاكو في الصيف الحالي، وقد يكون بمثابة "عقبة" أمام إنتر ميلان.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن مسئولي إنتر ميلان توصلوا لاتفاق مع تشيلسي، بعدما قدموا عرضًا بقيمة 35 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات وحوافز، مقابل الحصول على خدمات لوكاكو بشكل نهائي.

ولكن لوكاكو لم يرد على اتصالات ناديي تشيلسي وإنتر ميلان بشأن ذلك الاتفاق، رغم رغبة اللاعب السابقة في البقاء مع النيراتزوري.

في حين قدّم يوفنتوس عرضًا يبلغ قيمته 37.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 2.5 مليون يورو كمتغيرات وحوافز، من أجل التعاقد مع لوكاكو في الصيف الحالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن مسئولي يوفنتوس طلبوا من لوكاكو مهلة لمدة أسبوع لحسم الصفقة، مُشيرة إلى أن روميلو ارتبط اسم برحيل دوسان فلاهوفيتش عن صفوف البيانكونيري.

ونوّهت الصحيفة، أن يوفنتوس يريد الاستفادة من بيع فلاهوفيتش إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لتمويل صفقة لوكاكو.

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