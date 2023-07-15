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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الغذاء والدواء" السعودية: لا توجد مخاوف مرتبطة باستهلاك "الاسبارتام"

هيئة الغذاء والدواء
هيئة الغذاء والدواء السعودية

أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، اليوم السبت، أنه لا توجد مخاوف مرتبطة باستهلاك المحلي الصناعي "الأسبارتام".

وأشارت الهيئة ـ في بيان حسبما أفادت قناة الإخبارية السعودية ـ إلى أن صدور تقرير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بتصنيف الأسبارتام بأنه "مادة مسرطنة محتملة" يعد احتمالا وليس دليلا قطعيا، موضحة أن الدراسات الدولية أكدت أن البيانات التي خضعت للتقييم لا تشير إلى وجود سبب كافي لتعديل نسبة الاستهلاك اليومي المحدد والذي يتراوح ما بين 0 إلى 40 مليجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم، مشددة على أنه آمن للاستخدام ضمن هذه الحدود.

وأضافت أنها أجرت العديد من التقييمات العلمية على سلامة المادة خلال الأعوام الماضية.

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