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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية: رفع 325 ألف طن مخلفات من محيط المتحف الكبير

رفع القمامة في محيط
رفع القمامة في محيط المتحف المصري الكبير

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الانتهاء من رفع التراكمات من المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بكمية فعلية 325 ألف طن قمامة.

ويأتي ذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ منظومة المخلفات في المحافظات، ورفع تراكمات وإغلاق المقالب العشوائية.

ولفت إلى أن تكلفة رفع التراكمات من المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير بلغت 57  مليون جنيه تحملتها وزارة التنمية المحلية، مشيراً إلى أنه تم البدء في العمل برفع التراكمات بنطاق المتحف المصري في 18 أبريل 2023، وتم الانتهاء من رفع جميع التراكمات في 12 يوليو 2023، حيث تم رفع 317 ألف طن من شارع كعبيش، و8 آلاف طن بطريق مصر إسكندرية.

وأشار وزير التنمية المحلية الى أن الوزارة تسير على قدم وساق فى متابعة منظومة المخلفات البلدية الجديدة على أرض المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وخاصة التراكمات التاريخية للمخلفات ، وكذا تطوير البنية التحتية للمنظومة، وتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن تحسين مستوي النظافة  وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة لإعادة الشكل الجمالى للمحافظات والوجه الحضاري للشارع المصري، من حيث رفع التراكمات التاريخية بها خاصة بالمنطقة المحيطة في المتحف المصري الكبير، ما يساهم في أن يعكس المتحف كمنظومة متكاملة من الداخل والخارج من ناحيتي الشكل والمضمون وبما يليق بمصر وشعبها خاصة مع الجمهورية الجديدة  .

ونوه بأن الوزارة تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصرى بما يحقق رضا المواطنين والقضاء على المشكلات البيئية  والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

اللواء هشام آمنة المتحف المصري الكبير وزير التنمية المحلية منظومة المخلفات

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