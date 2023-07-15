خريطة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم السبت

تتواصل فعليات مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، والذي انطلق الخميس الماضي، اليوم السبت.

ويشهد اليوم، عددًا من الفعاليات ضمن مهرجان العلمين الجديدة، حيث من المُقرر أن تجري فعاليات بطولة «تيك بول» النهائية بمشاركة عدد كبير من لاعبي اللعبة.

ومن السابعة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء، تلعب مبارتان في كرة القدم الشاطئية للمشاهير على الملعب الجديد على شاطئء نورث سكوير بالعلمين الجديدة وتقام بين مشاهير كرة القدم والفن والشخصيات العامة.

ومن العاشرة وحتى الحادية عشرة مساءً، تجرى احتفالية مساء بديسكو مصر بحضور عدد كبير من الحضور.

وقالت ملك أسعد، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين الجديدة، شهدت تغييرًا كبيرًا عما كانت عليه في السابق، ويظهر حاليًا جمال مدينة العلمين، التي باتت تحتضن الفن والثقافة المصرية الأعرق في العالم، لافتة إلى أن فكرة مهرجان العلمين الجديدة بدأت قبل 6 أشهر، قبل تنفيذها على الأرض حاليًا بعد مجهودات كبيرة بذلت لإخراج المهرجان بشكل مبهر.

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

يضم مهرجان العلمين ضمن فاعلياته 12 نشاطًا بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.