ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الثلاثاء.. بيت السناري يحتفل برأس السنة الهجرية

بيت السناري
بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلًا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور، للاحتفال برأس السنة الهجرية 1445، وذلك يوم الثلاثاء 18 يوليو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، بمقر بيت السناري الأثري، بالسيدة زينب بالقاهرة.

يُحيي الحفل الفنان محمد المنفلوطي من خلال تقديم مجموعة من أروع ابتهالاته وقصائده، حيث يضم برنامج الحفل مجموعة متنوعة من القصائد والأغاني التراثية التي تسمو بالروح والوجدان والمدائح التي تُظهر الفلكلور الشعبي في الاحتفال بهذه المناسبة.

يأتي هذا الحفل في إطار الاهتمام بالتراث والحفاظ على الهوية، فهناك الكثير من العادات والطقوس المرتبطة برأس السنة الهجرية.

جدير بالذكر ان المنفلوطي تأثر بكبار الفنانين، ولكنه صنع لنفسه طريقته الخاصة، فهو يتميز بصوته الأخاذ القوى الذي يهز المشاعر والوجدان وكذلك أسلوبه المختلف في الإلقاء بمصاحبة الموسيقى لإيصال الحالة الفنية إلى الجمهور، وقد شارك في العديد الاحتفالات وقدم مجموعة من الاشعار الغنائية في الكثير من المناسبات، كما قدم بعض الأغاني في البرنامج الإذاعي "حلي ودنك".

يعتبر بيت السناري واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

اغاني التراث الإسكندرية الاغاني التراثية الفلكلور الشعبي بيت السناري الأثري بيت السناري مكتبة الاسكندرية

الأكثر قراءة

"ديلي ميل": مصر استعادت مكانتها الدولية كوجهة سياحية مفضلة

6 انفجارات ضخمة فى مصنع كيماويات بالولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فاتتك| 27 لاعبًا فى قائمة المصرى لمواجهة سموحة وفرص عمل جديدة للشباب

"بيت الروبى" يواصل الصدارة بإيرادات تقترب من 95 مليون جنيه

الثلاثاء.. بيت السناري يحتفل برأس السنة الهجرية

"القاهرة الإخبارية": الصين تدعو الاتحاد الأوروبي لتوضيح موقفه حيال الشراكة معها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع اللامنتهي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. الحرب في تايوان

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟