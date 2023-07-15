الثلاثاء.. بيت السناري يحتفل برأس السنة الهجرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلًا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور، للاحتفال برأس السنة الهجرية 1445، وذلك يوم الثلاثاء 18 يوليو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، بمقر بيت السناري الأثري، بالسيدة زينب بالقاهرة.

يُحيي الحفل الفنان محمد المنفلوطي من خلال تقديم مجموعة من أروع ابتهالاته وقصائده، حيث يضم برنامج الحفل مجموعة متنوعة من القصائد والأغاني التراثية التي تسمو بالروح والوجدان والمدائح التي تُظهر الفلكلور الشعبي في الاحتفال بهذه المناسبة.

يأتي هذا الحفل في إطار الاهتمام بالتراث والحفاظ على الهوية، فهناك الكثير من العادات والطقوس المرتبطة برأس السنة الهجرية.

جدير بالذكر ان المنفلوطي تأثر بكبار الفنانين، ولكنه صنع لنفسه طريقته الخاصة، فهو يتميز بصوته الأخاذ القوى الذي يهز المشاعر والوجدان وكذلك أسلوبه المختلف في الإلقاء بمصاحبة الموسيقى لإيصال الحالة الفنية إلى الجمهور، وقد شارك في العديد الاحتفالات وقدم مجموعة من الاشعار الغنائية في الكثير من المناسبات، كما قدم بعض الأغاني في البرنامج الإذاعي "حلي ودنك".

يعتبر بيت السناري واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالًا طائلة، عرف هذا البيت كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.