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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنبي وسيراميكا كليوباترا يبحثان عن مسك الختام لبطولة الدوري

فريق انبي
فريق انبي

يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على فريق إنبي في السابعة مساء اليوم، بملعب بتروسبورت في الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير للدوري الممتاز.

فريق إنبي بقيادة تامرمصطفى يحتل المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 12 انتصارات وستة تعادلات و15 هزيمة وسجل 33 هدفا ودخل مرماه 40 هدفا وجمع 6 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على غزل المحلة وفاركو والهزيمة أمام الأهلي وفيوتشر وسموحة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 45 لانهاء الدوري في المركز السادس إذا تعثر الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي اليوم وخسر المقاولون أمام الأهلي غدا .

تامر مصطفى حرص على خلق دوافع جديدة لدى لاعبيه حتى لايخوضوا المباراة وهم في حالة من الاسترخاء وأكد لهم أن العروض التي قدمها الفريق والنتائج التي حققها في الفترة الأخيرة جعلته ينال احترام الجميع وعليهم أن يحافظوا على هذا الاحترام واللعب على الفوز حتى لوكانت نتيجة المباراة غير مؤثرة . 

على الجانب الآخر يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة حلمي طولان المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة وحقق سبعة انتصارات مقابل 16 تعادلا وعشر هزائم وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 31 هدفا وتخلص من كابوس الهبوط بالفوز على بيراميدز في الجولة الماضية ويسعى لفوز والوصول للنقطة 40 وانهاء الدوري في أفضل مركزممكن .

حلمي طولان أكد للاعبيه أن المباراة فرصة أمام الفريق للظهور بمستواه الحقيقي الذي ابتعد عنه نتيجة الضغوط التي تعرضوا لها طوال فترة التواجد ضمن الأندية المهددة بالهبوط وأكد لهم أن النتائج هذا الموسم لاتليق بإمكانات الفريق وعليهم انهاء الدوري بتقديم عرض جيد والحصول على النقاط الثلاث .

يدير المباراة شاهندا المغربي ويساعدها هشام الدسوقي ويارا عاطف، ومعهم أحمد جمال حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو، وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز فريق إنبي سيراميكا كليوباترا تامر مصطفى حلمي طولان

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