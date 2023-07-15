خلال 9 سنوات.. مهرجانات تاريخية وسياحية في عهد الرئيس السيسي

مصر هي واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، بفضل تاريخها العريق وثقافتها الغنية وطبيعتها الساحرة، ولتعزيز السياحة وجذب المزيد من الزوار، تنظم مصر عددًا من المهرجانات السياحية في مختلف المجالات والمواسم، تضمنت السينما والموسيقى والتسوق والرياضة وغيرها.

وشهدت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة إقامة العديد من المهرجانات والفعاليات السياحية والترفيهية التي تعكس تاريخها وثقافتها وطبيعتها، وتستقطب زوارًا من داخل وخارج البلاد، وذلك خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ عام 2014 حتى الآن، الأمر الذي يبرز أهمية هذه المهرجانات للقطاع السياحي والاقتصادي والثقافي في مصر.

كان آخر هذه الفعاليات، مهرجان العلمين، الذي يُعد الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، ويضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية والتاريخية، والذي يقام في مدينة العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية أو مدينة الفنون، والتي تضم أوبرا وسينمات ومسارح ومتاحف ومكتبات.

ومن بين المهرجانات الأخرى التي أقيمت خلال فترة حكم الرئيس السيسي:

حفل افتتاح معبد الكباش، الذي يعد أحد أهم المواقع الأثرية في مصر، والذي يضم 29 تمثالًا للكبش، رمز إله الخصوبة أمون، وتم افتتاح المعبد بحضور الرئيس السيسي، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة في ديسمبر 2021، بعد عملية ترميم استغرقت 5 سنوات.



موكب المومياوات الملكية، الذي يعد حدثًا تاريخيًا فريدًا، حيث تم نقل 22 مومياء ملكية من 18 ملكًا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في أبريل 2021، شارك في الموكب 60 سيارة مزودة بأحدث التقنيات لضمان سلامة المومياوات، بالإضافة إلى عروض فنية وإضاءات خاصة.



مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يعد أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم، والذي يضم عددًا من الأفلام والأنشطة والورش والجوائز، ويستقبل عددًا من النجوم والمخرجين والنقاد من مختلف الدول.



مهرجان القاهرة للجاز، الذي يعد أول مهرجان دولي للموسيقى الجاز في مصر، والذي يضم عددًا من الفنانين والفرق المحلية والعالمية، ويقام في مواقع مختلفة في القاهرة.



مهرجان شرم الشيخ للتسوق، الذي يعد أحد أكبر المهرجانات الترويجية للسياحة في مصر، والذي يضم عددًا من العروض والخصومات والسحوبات والجوائز، ويستهدف تحفيز حركة التسوق والاستثمار في شرم الشيخ.



مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي يعد أحد أهم المهرجانات السينمائية في إفريقيا، والذي يضم عددًا من الأفلام والورش والجوائز، ويستقبل عددًا من المخرجين والممثلين والنقاد من مختلف الدول الأفريقية.

تنشيط سياحي

وفي هذا السياق، يقول الخبير السياحي، كريم علي، إن الدولة المصرية تسعى طوال الوقت إلى إحياء تاريخها وثقافتها وسياحتها من خلال إقامة مهرجانات متنوعة تعكس هوية الشعب المصري وتجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، والتي تشمل عروضًا فنية وثقافية وتراثية ودينية تبرز جمال وتنوع مصر وتسهم في دعم الاقتصاد والسياحة والتواصل مع الشعوب الأخرى.



ويستكمل "علي" حديثه لـ "الدستور": "الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى اهتمامًا كبيرًا بدعم هذه المهرجانات والمشاركة فيها شخصيًا أو من خلال رسائل تحفيزية، مؤكدًا أهمية المحافظة على التراث المصري والانفتاح على الثقافات المختلفة؛ لأن إقامة المهرجانات التاريخية والسياحية والثقافية في مصر يساعد على النمو الاقتصادي بعدة طرق، أبرزها تعزيز القطاع السياحي وزيادة عدد الزوار والإيرادات النقدية الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة والعامة في مجالات الفن والثقافة والتراث والبنية التحتية".

وينوّه الخبير السياحي إلى أن إقامة المهرجانات المتنوعة في مصر تساعد أيضًا على تحسين صورة مصر كوجهة سياحية وثقافية متميزة وآمنة على المستوى الدولي، وذلك من خلال إبراز تنوع وغنى التراث المصري الذي يشمل الحضارات الفرعونية والقبطية والإسلامية والعثمانية والحديثة، وجذب السياح المهتمين بالتاريخ والفن والثقافة والتعرف على الشعوب والأماكن المختلفة.

ويضيف: "نجحت مصر أيضًا في تعزيز الصداقة والتعاون مع الدول الأخرى من خلال التبادل الثقافي والترويج للسلام والتسامح، ودعم الابتكار والإبداع في مجالات الفنون والعلوم والرياضة من خلال تشجيع المواهب المصرية وإبراز إنجازاتها".

وفي ختام الحديث، يؤكد "علي" أن المهرجانات المتنوعة في مصر تساهم بشدة في توفير فرص عمل للشباب والمبدعين في مختلف المجالات المرتبطة بالمهرجانات، وتنشيط الحركة التجارية والاستهلاكية في المناطق التي تستضيف المهرجانات، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية من السياحة الثقافية من خلال زيادة الإيرادات وتوفير فرص عمل.