في مهرجان دواير الثقافي .. نبيل القط: الحوار حول الثقافة الجنسية ضرورة

نظم مهرجان دواير الثقافي، ندوة ولقاء مفتوح مع الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، بعنوان “ثقافة الصحة الجنسية والنفسية”، مساء أمس الجمعة ، وأدار الندوة الكاتب محمد هشام عبيه.

وأوضح الدكتور نبيل القط خلال الندوة مفهوم الصحة الجنسية، وتأثيرها على الإنسان، موضحًا أنه مجموع الأفكار والسلوكيات التي يمارس بها الناس حياتهم الجنسية، وعن مفهوم الصحة النفسية، فهي ليست مجرد اختفاء الأعراض وإنما حالة من الرفاه النفسي تمكن الفرد من التفكير والتعلم والعمل والحياة بطريقة يرضاها والتفاعل مع المجتمع.

وأشار القط إلى ضرورة فتح حوارعن الجنس، لخلق ثقافة جنسية سليمة وأفكار صحية تساهم في تجنب الأفكار المغلوطة، لافتًا إلى أنه أول إعلان عالمي للحقوق الجنسية ظهر في القاهرة عام 1993.

والدكتور نبيل القط، هو استشاري الطب النفسي وعضوًا في مجلس إدارة الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية وجمعية الطب النفسي التطوري. شارك في الإشراف على كتابة العديد من المسلسلات الدرامية التي تركزت على الصحة النفسية ومكافحة الإدمان، مثل "تحت السيطرة" و"فوق مستوى الشبهات"، وله العديد من المقالات المنشورة في مواقع إلكترونية وصحف ومجلات، بالإضافة إلى كتابه "حكايات التعب والشفاء" الصادر عن مركز المحروسة للدراسات والنشر والمعلومات الصحفية.

يذكر أن أولى دورات مهرجان دواير الثقافي انطلقت بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته يوميًا حتى يوم 15 يوليو الجاري فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.