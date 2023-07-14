ترشيدًا للاستهلاك.. ندوة لتوعية مزارعي الإسماعيلية بأهمية نظم الري الحديث

عقد قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والرى والإدارة المركزية للتوجيه المائى، اليوم الجمعة، ندوة توعوية لأعضاء مجلس إدارة رابطة ترعة الشولية الآخذة من ترعة الإسماعيلية.

جاء ذلك ضمن مجموعة ندوات تستهدف التوعية بأهمية أنظمة الرى الحديث ودوها فى ترشيد استهلاك المياه من خلال إستخدام أنظمة الرى بالرش والتنقيط، وأيضا تم استعراض أدوار ومسئوليات مجلس ادارة الرابطة، وذلك بمعرفة الإدارة العامة للتوجيه المائي لشرق الدلتا.

كما تم استعراض أهمية تشكيل وإنشاء روابط لمستخدمى المياه من المزارعين والفلاحين، وذلك بهدف مشاركتهم في تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة شبكات الرى الحديث وتأهيل المساقى، وأيضًا استخدام الطاقة الشمسية في التشغيل، وذلك في مناطقهم عقب استلامهم لها فعلياً.

ندوات توعية

كما تم التأكيد على ضرورة التواصل وبطريقة سهلة وميسرة مع المزارعين من خلال توعيتهم و مساعدتهم لحل مشكلاتهم، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية في مصر بسبب ثبات حصتنا من مياه النيل ، وتحقيق أكبر استفادة منها، من خلال رفع كفاءة استخدام المياه عبر العديد من الطرق مثل مشروع تطوير الري في الأراضي القديمة، وتحويل الرى فى هذه المناطق من الرى بالغمر إلى الري الحديث، وهو ما يحقق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين خواص التربة. ‏